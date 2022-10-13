В Ивано-Франковске изменят формат обучения дошкольников в садах

Из-за массированных ракетных ударов россиян на этой неделе большинство учебных заведений в Украине изменили формат получения образования. Дети и студенты перешли на онлайн-обучение.

Большинство дошкольников в Украине также перестали посещать сады. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что с 17 октября форму обучения детей в садах города меняют.

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Как будут учиться дошкольники в Ивано-Франковске

С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам Марцинкива, планируют возобновить работу детских садов.

Детсады не являются обязательной формой обучения. Родители по своему усмотрению будут решать — вести ребенка или нет,

– сказал мэр города.

При этом Марцинкив добавил, что пока неизвестно, когда школьники смогут вернуться к очной учебе.

Что касается школ – еще будем советоваться, поскольку есть общегосударственная политика,

– уточнил руководитель Ивано-Франковска.

По словам мэра, информацию о возобновлении офлайн-обучения в школах сообщат 14 октября. При этом Марцинкив подчеркнул, что очное обучение в городе будут постепенно восстанавливать через смешанную форму.

Во Львовской области возобновляют очное обучение

Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области возвращаются к очному обучению. Решение уже было принято, сообщил глава области Максим Козицкий.

Как информировал мэр Львова Андрей Садовый, в городе Льва детсады работают в формате дежурных групп. Коммунальные школы, кружки и секции продолжают онлайн-обучение. При этом учителя находятся в учебных заведениях. Если родителям не с кем оставить ребенка, могут отвести его в школу.

Такой формат обучения будет продолжаться до конца этой недели. Как дети будут учиться дальше, власти города сообщат в пятницу, 14 октября.

Какая сейчас ситуация с обучением в Украине

Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами.

Из-за сложной ситуации безопасности МОН рекомендовало руководителям областных военных администраций перевести учебные заведения в регионах на дистанционное обучение.

В большинстве областей Украины дети и студенты в ближайшие дни будут учиться онлайн из-за террора России.

Очное обучение в нашем государстве скорее всего не отменят.

Решение о формате обучения в каждой области будет принимать глава ОВА.

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