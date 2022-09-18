Как школьнику справиться с нагрузкой и правильно организовать рабочее место
из-за войны большинство украинских школьников вынуждены учиться дистанционно. Чтобы быть успешным и здоровым, школьник должен учиться в комфортных условиях. Как правильно организовать процесс обучения, в том числе помочь ребенку справиться с нагрузкой и правильно обустроить рабочее место, читайте в материале 24 канала.
Чрезмерная нагрузка очень негативно влияет на здоровье школьников. При этом родители должны не забывать, что ребенок стряхивает не только из-за сложной школьной программы, но и из-за обстоятельств, в которых он оказался из-за войны. Так что ученику следует помочь преодолеть эти трудности с легкостью.
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Как все успевать и не уставать – советы для школьников
- Определите приоритетное дело и работайте над ним. Сконцентрируйтесь на обучении. При этом заберите со стола все предметы, которые могут отвлекать вас, в частности, гаджеты.
- Фиксируйте все, что вам нужно сделать.
- Избегайте переутомления. Правильно при этом организуйте свой день.
- Не пренебрегайте сном. Ребёнок должен спать 7-8 часов в сутки, даже если учиться ему нужно много.
- Делайте паузы во время учебы и выходите на свежий воздух. Детям советуют время от времени ходить, а также делать разнообразные упражнения для восстановления концентрации внимания и отдыха глаз.
Как помочь ребенку справиться со школьной нагрузкой
Родители должны следить внимательно за обучением своего ребенка. В частности, за тем, чтобы ребенок не переутомлялся. Следует помнить, что каждый школьник имеет свои особенности, которые нужно учитывать. Первые признаки, сигнализирующие, что ребенок перегружен обучением, это усталость, плохая успеваемость, падение концентрации внимания, апатия, плохое настроение. Да, родителям советуют:
- старайтесь понять проблему;
- не упрекайте ребенка, что он не может овладеть школьной программой;
- правильно планируйте день ребенка, чтобы он все успел;
- при усталости не нагружайте ребенка значительным количеством домашней работы;
- станьте для своего школьника другом и помогайте справиться с трудностями;
- мотивируйте учащегося и подберите для этого правильный подход;
- развивайте в ребенке способности самооценки;
- следите, чтобы школьник правильно отдыхал и питался;
- помогайте ребенку учиться, но не выполняйте задание вместо него, сообщает "На урок".
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Как правильно обустроить рабочее место
Не забывайте: правильно обустроенное рабочее место очень важно для здоровья школьника. Кроме того, интересное оформление поможет превратить обучение ребенка в увлекательный процесс. Итак, обратите внимание на:
Удобство стола
Учитывайте высоту при выборе стола. Спина ребенка во время обучения должна быть прямой, чтобы избежать сколиоза. Можете приобрести также стол-трансформер, который удастся подстроить под школьника, когда он вырастет. Покрытие при этом должно быть не токсичным и безопасным для здоровья.
Место для сидения
Стул, на котором сидит ученик, должен быть максимально удобным, а его спинка прямой с небольшим изгибом, чтобы спина ребенка плотно к нему прилегала. Для детей школьного возраста специалисты советуют ортопедические модели без подлокотников, пишет vision.study.
Освещение
Рабочий стол школьника следует разместить у окна. При этом не забывайте, что солнечный свет должен попадать с противоположной стороны руки, которой школьник пишет.
Дополнительные источники света
Рабочее место должно быть оборудовано и искусственными источниками света. Можно приобрести настольные регулируемые лампы.
Хранение
Не стоит забывать и о порядке на рабочем столе, ведь он оказывает влияние на производительность.
Цветовое оформление
Психологи советуют выбирать для рабочего места школьника пастельные оттенки, которые не будут отвлекать ребенка. А насыщенные цвета можно выбрать для аксессуаров и некоторых элементов мебели.