Всех эвакуировали: в Киевской области ученик распилил газ в лицее
Источник:Полиция Киевской области
В Киевской области ученик применил газовый баллончик в лицее. Неприятный инцидент произошел в городе Сквира.
За дело взялись правоохранители области. Об инциденте им сообщила директор учебного заведения.
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В Киевской области ученик распилил газ в лицее
Озорником оказался восьмиклассник. Так, 13-летний парень во время перерыва распил опасную жидкость в коридоре возле своего класса.
Полиции он объяснил, что это сделал случайно.
В то же время из лицея эвакуировали детей и учителей.
Пострадавших нет.
Правоохранители по факту хулиганства приступили к досудебному расследованию.
При этом просят родителей объяснять детям правила поведения и последствия, которые могут возникнуть в случае их несоблюдения.
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