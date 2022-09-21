В учебных заведениях Украины будут работать "воспитатели безопасности"

В украинских школах во время войны стараются не только улучшить систему обучения, но и заботятся о лучшей безопасности учащихся. С этой целью реализуют новые проекты.

Заместитель начальника Управления ювенальной превенции Национальной полиции Ярослав Шанько во время брифинга рассказал, что теперь в школах пяти областей нашего государства будут работать "воспитатели безопасности". Они помогут педагогам с проблемами буллинга, наркотиков и насилия среди учащихся.

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Где работают и за что отвечают "воспитатели безопасности"

К проекту уже присоединились 16 общин в пяти областях. При этом было подготовлено 17 специалистов. Они 4 недели учились в Национальной академии внутренних дел. Теперь работают в 49 школах. Под их "присмотром" – примерно 1,5 тысячи учащихся. Эти специалисты, по словам Шанько, должны предотвращать насилие среди школьников, употребление наркотиков и т.д.

"Воспитатели безопасности" будут коммуникаторами между властями, школой и полицией.

К слову, с 19 сентября снова набирают специалистов по безопасности для работы в школе. Все желающие могут подать документы в Национальную академию внутренних дел до конца месяца. Именно в этом учебном заведении непродолжительное время готовят таких специалистов.

Сам проект стартовал в Украине с 11 ноября 2021 года. Он стремится позаботиться о безопасности школьников и улучшить коммуникацию между родителями, школами и полицией и спасателями.

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Евросоюз выделит 100 миллионов евро на восстановление школ в Украине

В этом году в Украине 70 000 детей негде учиться. Их школы уничтожила россия, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Евросоюз выделит 100 миллионов евро на восстановление учебных заведений в нашем государстве.

Глава Минобразования Сергей Шкарлетт в эфире национального марафона рассказал, что на восстановление уничтоженных россией образовательных учреждений нужно более 9 миллиардов долларов. При этом срочно понадобится около 3 миллиардов.

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