Заступник начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько під час брифінгу розповів, що відтепер у школах п'яти областей нашої держави працюватимуть "вихователі безпеки". Вони допоможуть педагогам із проблемами булінгу, наркотиків і насильства серед учнів.

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Де працюють і за що відповідають "вихователі безпеки"

До проєкту вже долучилися 16 громад у п'яти областях. При цьому підготували 17 спеціалістів. Вони 4 тижні вчилися у Національній академії внутрішніх справ. Тепер працюють у 49 школах. Під їхнім "наглядом" – приблизно 1,5 тисячі учнів. Ці спеціалісти, за словами Шанька, повинні запобігати насильству серед школярів, вживанню наркотиків тощо.

"Вихователі безпеки" будуть комунікаторами між владою, школою і поліцією.

До слова, з 19 вересня знову набирають фахівців з безпеки для роботи у школи. Усі охочі можуть подати документи до Національної академії внутрішніх справ до кінця місяця. Саме у цьому навчальному закладі нетривалий час готують таких фахівців.

Сам проєкт, до слова, стартував в Україні з 11 листопада 2021 року. Він має на меті подбати про безпеку школярів та покращити комунікацію між батьками, школами та поліцією і рятувальниками.

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Євросоюз виділить 100 мільйонів євро на відбудову шкіл в Україні

Цьогоріч в Україні 70 000 дітей не мають де вчитися. Їхні школи знищила росія, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Натомість Євросоюз виділить 100 мільйонів євро на відбудову навчальних закладів у нашій державі.

Натомість очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного марафону розповів, що на відновлення знищених росією освітніх закладів потрібно понад 9 мільярдів доларів. При цьому терміново знадобиться майже 3 мільярди.

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