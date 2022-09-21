Читайте Как школьнику справиться с нагрузкой и правильно организовать рабочее место
Где работают и за что отвечают "воспитатели безопасности"
"Воспитатели безопасности" будут коммуникаторами между властями, школой и полицией.
К слову, с 19 сентября снова набирают специалистов по безопасности для работы в школе. Все желающие могут подать документы в Национальную академию внутренних дел до конца месяца. Именно в этом учебном заведении непродолжительное время готовят таких специалистов.
Сам проект стартовал в Украине с 11 ноября 2021 года. Он стремится позаботиться о безопасности школьников и улучшить коммуникацию между родителями, школами и полицией и спасателями.
Важно Как учатся студенты и работают вузы в прифронтовых территориях Украины
Евросоюз выделит 100 миллионов евро на восстановление школ в Украине
В этом году в Украине 70 000 детей негде учиться. Их школы уничтожила россия, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Евросоюз выделит 100 миллионов евро на восстановление учебных заведений в нашем государстве.
Глава Минобразования Сергей Шкарлетт в эфире национального марафона рассказал, что на восстановление уничтоженных россией образовательных учреждений нужно более 9 миллиардов долларов. При этом срочно понадобится около 3 миллиардов.
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