В школах Украины могут ввести видеофиксацию уроков

23 февраля 2023, 16:53
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Ирина Констанкевич

В Верховной Раде обсуждается целесообразность внедрения в Украине видеофиксации обучения в школе. В частности, говорится и о записи уроков.

О таких дискуссиях сообщила первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич. В частности, вопрос о видеофиксации нардепы обсудили на заседании подкомитета по делам семьи и детей профильного комитета.

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В школах Украины могут ввести видеофиксацию

Констанкевич при этом подчеркнула, что говорится о видеофиксации, которая имеет целью именно фиксацию противоправных действий в школах. Такое видео при необходимости будут прилагать к обращению или доказательству в суде. И его ни в коем случае не будут обнародовать в соцсетях или в СМИ.

По мнению нардепки, видеофиксация будет иметь следующие преимущества:

  • противодействие буллингу и мобингу;
  • защита от ложных обвинений;
  • фиксация и раскрытие краж;
  • данные об инцидентах между учениками и педагогами.

Среди недостатков такие, по ее мнению:
  • сложность защиты персональных данных;
  • значительная стоимость оборудования и его обслуживание;
  • несовершенства законодательства (необходимо согласие всех присутствующих участников образовательного процесса).

Все же Констанкевич считает, что в Украине стоит выучить опыт видеофиксации обучения в других странах мира, в частности Израиля, Великобритании, Норвегии, Китая, США.

Также она пригласила в открытой дискуссии по этому вопросу.

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Как реагируют украинцы

Украинцы, в частности родители школьников, не остались в стороне от такого вопроса и написали свое мнение в комментариях к посту нардепки. Они выразились так:

  • Обучение должно проводиться в природной атмосфере, а не под наблюдением как в тюрьме. Это стрессовый фактор. В этом случае видеофиксация должна быть в каждом кабинете каждого чиновника и каждого рабочего.
  • Зачем все усложнять и так все не просто. А камеры … для тюрьмы.
  • Булинг будет происходить и за пределами камер…
  • Против.
  • Только за.
  • Очень хорошая инициатива. Очень удобно, когда есть доказательства своей работы. При добросовестном исполнении обязанностей человеку разве жаль, чтобы на него смотрели, пусть учатся и вдохновляются. А при спорных процессах все участники защищены.
  • Постепенно, но последовательно вводим тотальную слежку за всеми?


Как реагируют украинцы на инициативу введения видеофиксации обучения / скриншоты комментариев с фейсбук-страницы Ирины Констанкевич

Автор: Марія Волошин