Всеукраинская школа онлайн добавит тысячу новых уроков: чем она так интересна и важна для учащихся

Обучение для украинских школьников, которые получают знания дистанционно, теперь станет еще проще и доступнее. Так, контент Всеукраинской школы онлайн пополнят тысячей новых интересных уроков и материалов.

На этой государственной цифровой платформе, предназначенной для дистанционного и смешанного обучения школьников 5-11 классов, добавят также тесты и материалы для самоподготовки.

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Украинские школьники теперь смогут непрерывно учиться

Материалы появятся во ВШО уже к концу этого года. Обновят программу 18 дисциплин для учащихся 5 – 11 классов. Это позволит украинским детям как на Родине, так и за рубежом непрерывно учиться онлайн. Так, на платформе уже более 2500 уроков, а к концу 2022 года будет уже 3500. В частности, обновят материалы для учащихся 5 – 6 классов в соответствии со стандартами реформы НУШ.

Этим интересно обучение на платформе

В «Освітории» утверждают, что обучение на платформе простое, удобное, интересное и современное. При этом бесплатное для всех детей. Во время обучения используют 3D-модели, 3D-экскурсии и интерактивные экспозиции по музеям мира, элементы геймификации и современных компьютерных игр и даже остроумные и любимые среди школьников мемы.

Каждый урок ВШО, к слову, проверили на соответствие учебной программе, доступности и недискриминационности.

Популярна ли ВШО среди украинцев

Глава Украинского института развития образования Юрий Демедюк уверяет, что эта платформа популярна среди украинцев. За время ее существования пользователи просматривали видео более 5 миллионов раз. При этом сейчас это наиболее доступная платформа в Украине, которой могут пользоваться дети с особыми образовательными потребностями.

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В Освітории также заявляют, что ВШО достаточно эффективно для дистанционного и смешанного обучения. На платформе обучается около 455 тысяч человек, из них более 300 тысяч – ученики. Что важно, часть этих учеников проживают на временно оккупированных территориях или находятся за границей.

Присоединиться к обучению на платформе можно по ссылке – https://lms.e-school.net.ua.

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