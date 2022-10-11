Отменят ли очное обучение в Украине из-за ракетного террора россиян

Россия продолжает терроризировать Украину массированными ракетными обстрелами. Уже второй день в разных городах нашего государства раздаются взрывы.

Из-за российского террора учебный процесс в Украине претерпел существенные изменения. Почти все учебные заведения нашего государства работают онлайн. Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, как дети и студенты будут учиться и дальше.

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Отменят ли очное обучение в Украине

Сергей Шкарлет напомнил, что 10 октября из-за массированных ракетных обстрелов Россией территории Украины он рекомендовал всем учебным заведениям на время перейти на дистанционку.

Безопасность – на первом месте,

– подчеркнул Шкарлетт.

Также министр рассказал, что, скорее всего, очное обучение на всей территории Украины не будут отменять. Ведь, по словам Шкарлета, в разных регионах Украины – разная ситуация с безопасностью.

Однако решение о формате обучения в учебных заведениях будут принимать руководители областных военных администраций. Оно может зависеть в частности от места расположения учебного заведения и ситуации в регионе.

Онлайн-обучение может быть только приложением. Ведь детское общение, общение между учеником и учителем не заменит экран,

– уточнил министр.

Однако пока дети будут учиться дистанционно из-за сложной ситуации безопасности в стране.

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Как сейчас проходит обучение в украинских школах

Из-за угрозы ракетных ударов во всех школах Ровно отменили обучение. Те дети, которые пришли в заведения раньше, пока находятся в укрытиях, но родители смогут их забрать, сообщили в управлении образования города.

В школах Волыни из-за опасности ракетных обстрелов 10 октября отменили офлайн-обучение, сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что большинство школ области сегодня не начинали обучение из-за воздушной тревоги. Решения о возобновлении обучения в школах Буковины будут приниматься в зависимости от ситуации.

Как сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, сегодня школы в городе будут работать дистанционно. Учителя по возможности проведут урок онлайн или дадут задание для самостоятельной проработки.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что львовских школьников пока перевели на дистанционное обучение.

10 октября обучение в школах Львова было дистанционным. Всем организовали перекус. Забрать детей из школ родители мог только после отбоя. В то же время всех жителей города при необходимости впускают в укрытие. В некоторых школах работает резервное освещение.

Школы в Одесской области будут работать дистанционно до 14 октября, сообщили в Одесском городском совете.

В Полтавской области учебные заведения должны работать дистанционно, сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин. Дистанционное обучение в садах, школах и вузах продлится до 16 октября.

В Чернигове с 11 октября на несколько дней школы и детсады переведут на дистанционку, сообщил мэр города Владислав Атрошенко.

В Умани 10 октября также отменили обучение в школах, сообщила пресс-служба горсовета. Родителей и детей просят находиться в укрытиях.

Черкасские школьники также переходят на дистанционное обучение. Оно продлится с 10 по 15 октября, сообщила в комментарии Общественному заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина. По ее словам, 10 октября школьники будут учиться из дома.

В Ивано-Франковске учебные заведения также будут работать онлайн, сообщили в департаменте образования и науки Ивано-Франковского городского совета. Сады до конца недели не будут работать. Школы и кружки – на дистанционном обучении.

Школы Закарпатской области до 14 октября переходят на дистанцию, сообщили на странице Закарпатской ОВА в фейсбуке.

В Тернопольской области 10 октября учеба в большинстве школ не началась, сообщил начальник Тернопольской ОВА Владимир Труш. Решения по возобновлению очного обучения в области будут приниматься в соответствии с ситуацией.

В школах Александрийской и Кропивницкой общин в Кировоградской области дети будут учиться дистанционно пять дней, информирует Суспильне.

Все учебные заведения Сумщины также перевели на дистанционку до 16 октября, сообщил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.

Учебные заведения Киевщины с 10 по 14 октября будут работать дистанционно, сообщает пресс-служба КГГА. Колледжи и училища с 11 октября до конца недели будут также работать на дистанционке.

Садики, школы, училища и вузы Хмельницкой области от 10 октября работают дистанционно. Онлайн-обучение продлится до 14 октября включительно, сообщает Суспильне.

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