Отменят ли очное обучение в Украине из-за ракетного террора россиян
Россия продолжает терроризировать Украину массированными ракетными обстрелами. Уже второй день в разных городах нашего государства раздаются взрывы.
Из-за российского террора учебный процесс в Украине претерпел существенные изменения. Почти все учебные заведения нашего государства работают онлайн. Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, как дети и студенты будут учиться и дальше.
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Отменят ли очное обучение в Украине
Безопасность – на первом месте,
– подчеркнул Шкарлетт.
Также министр рассказал, что, скорее всего, очное обучение на всей территории Украины не будут отменять. Ведь, по словам Шкарлета, в разных регионах Украины – разная ситуация с безопасностью.
Однако решение о формате обучения в учебных заведениях будут принимать руководители областных военных администраций. Оно может зависеть в частности от места расположения учебного заведения и ситуации в регионе.
Онлайн-обучение может быть только приложением. Ведь детское общение, общение между учеником и учителем не заменит экран,
– уточнил министр.
Однако пока дети будут учиться дистанционно из-за сложной ситуации безопасности в стране.
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Как сейчас проходит обучение в украинских школах
- Из-за угрозы ракетных ударов во всех школах Ровно отменили обучение. Те дети, которые пришли в заведения раньше, пока находятся в укрытиях, но родители смогут их забрать, сообщили в управлении образования города.
- В школах Волыни из-за опасности ракетных обстрелов 10 октября отменили офлайн-обучение, сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.
- Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что большинство школ области сегодня не начинали обучение из-за воздушной тревоги. Решения о возобновлении обучения в школах Буковины будут приниматься в зависимости от ситуации.
- Как сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, сегодня школы в городе будут работать дистанционно. Учителя по возможности проведут урок онлайн или дадут задание для самостоятельной проработки.
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что львовских школьников пока перевели на дистанционное обучение.
- 10 октября обучение в школах Львова было дистанционным. Всем организовали перекус. Забрать детей из школ родители мог только после отбоя. В то же время всех жителей города при необходимости впускают в укрытие. В некоторых школах работает резервное освещение.
- Школы в Одесской области будут работать дистанционно до 14 октября, сообщили в Одесском городском совете.
- В Полтавской области учебные заведения должны работать дистанционно, сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин. Дистанционное обучение в садах, школах и вузах продлится до 16 октября.
- В Чернигове с 11 октября на несколько дней школы и детсады переведут на дистанционку, сообщил мэр города Владислав Атрошенко.
- В Умани 10 октября также отменили обучение в школах, сообщила пресс-служба горсовета. Родителей и детей просят находиться в укрытиях.
- Черкасские школьники также переходят на дистанционное обучение. Оно продлится с 10 по 15 октября, сообщила в комментарии Общественному заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина. По ее словам, 10 октября школьники будут учиться из дома.
- В Ивано-Франковске учебные заведения также будут работать онлайн, сообщили в департаменте образования и науки Ивано-Франковского городского совета. Сады до конца недели не будут работать. Школы и кружки – на дистанционном обучении.
- Школы Закарпатской области до 14 октября переходят на дистанцию, сообщили на странице Закарпатской ОВА в фейсбуке.
- В Тернопольской области 10 октября учеба в большинстве школ не началась, сообщил начальник Тернопольской ОВА Владимир Труш. Решения по возобновлению очного обучения в области будут приниматься в соответствии с ситуацией.
- В школах Александрийской и Кропивницкой общин в Кировоградской области дети будут учиться дистанционно пять дней, информирует Суспильне.
- Все учебные заведения Сумщины также перевели на дистанционку до 16 октября, сообщил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.
- Учебные заведения Киевщины с 10 по 14 октября будут работать дистанционно, сообщает пресс-служба КГГА. Колледжи и училища с 11 октября до конца недели будут также работать на дистанционке.
- Садики, школы, училища и вузы Хмельницкой области от 10 октября работают дистанционно. Онлайн-обучение продлится до 14 октября включительно, сообщает Суспильне.
Что известно о ракетных обстрелах Украины
- Утро 11 октября началось у украинцев как день перед тем – с долгой воздушной тревоги. Во время ее попадания были по 2 объекта энергетики во Львовской области. В результате атаки один человек пострадал. 30% Львова – без света. Кое-где возникли проблемы с водоснабжением.
- В Винницкой области россияне атаковали Ладыжинскую ТЭС, а в Запорожье – жилые дома.
- В Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях вражеские ракеты сбили силы ПВО.