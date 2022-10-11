Отменят ли очное обучение в Украине из-за ракетного террора россиян

11 октября 2022 , 14:47
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Россия продолжает терроризировать Украину массированными ракетными обстрелами. Уже второй день в разных городах нашего государства раздаются взрывы.

Из-за российского террора учебный процесс в Украине претерпел существенные изменения. Почти все учебные заведения нашего государства работают онлайн. Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, как дети и студенты будут учиться и дальше.

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Отменят ли очное обучение в Украине

Сергей Шкарлет напомнил, что 10 октября из-за массированных ракетных обстрелов Россией территории Украины он рекомендовал всем учебным заведениям на время перейти на дистанционку.

Безопасность – на первом месте,
– подчеркнул Шкарлетт.

Также министр рассказал, что, скорее всего, очное обучение на всей территории Украины не будут отменять. Ведь, по словам Шкарлета, в разных регионах Украины – разная ситуация с безопасностью.

Однако решение о формате обучения в учебных заведениях будут принимать руководители областных военных администраций. Оно может зависеть в частности от места расположения учебного заведения и ситуации в регионе.

Онлайн-обучение может быть только приложением. Ведь детское общение, общение между учеником и учителем не заменит экран,
– уточнил министр.

Однако пока дети будут учиться дистанционно из-за сложной ситуации безопасности в стране.

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Как сейчас проходит обучение в украинских школах

  • Из-за угрозы ракетных ударов во всех школах Ровно отменили обучение. Те дети, которые пришли в заведения раньше, пока находятся в укрытиях, но родители смогут их забрать, сообщили в управлении образования города.
  • В школах Волыни из-за опасности ракетных обстрелов 10 октября отменили офлайн-обучение, сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.
  • Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что большинство школ области сегодня не начинали обучение из-за воздушной тревоги. Решения о возобновлении обучения в школах Буковины будут приниматься в зависимости от ситуации.
  • Как сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, сегодня школы в городе будут работать дистанционно. Учителя по возможности проведут урок онлайн или дадут задание для самостоятельной проработки.
  • Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что львовских школьников пока перевели на дистанционное обучение.
  • 10 октября обучение в школах Львова было дистанционным. Всем организовали перекус. Забрать детей из школ родители мог только после отбоя. В то же время всех жителей города при необходимости впускают в укрытие. В некоторых школах работает резервное освещение.
  • Школы в Одесской области будут работать дистанционно до 14 октября, сообщили в Одесском городском совете.
  • В Полтавской области учебные заведения должны работать дистанционно, сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин. Дистанционное обучение в садах, школах и вузах продлится до 16 октября.
  • В Чернигове с 11 октября на несколько дней школы и детсады переведут на дистанционку, сообщил мэр города Владислав Атрошенко.
  • В Умани 10 октября также отменили обучение в школах, сообщила пресс-служба горсовета. Родителей и детей просят находиться в укрытиях.
  • Черкасские школьники также переходят на дистанционное обучение. Оно продлится с 10 по 15 октября, сообщила в комментарии Общественному заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина. По ее словам, 10 октября школьники будут учиться из дома.
  • В Ивано-Франковске учебные заведения также будут работать онлайн, сообщили в департаменте образования и науки Ивано-Франковского городского совета. Сады до конца недели не будут работать. Школы и кружки – на дистанционном обучении.
  • Школы Закарпатской области до 14 октября переходят на дистанцию, сообщили на странице Закарпатской ОВА в фейсбуке.
  • В Тернопольской области 10 октября учеба в большинстве школ не началась, сообщил начальник Тернопольской ОВА Владимир Труш. Решения по возобновлению очного обучения в области будут приниматься в соответствии с ситуацией.
  • В школах Александрийской и Кропивницкой общин в Кировоградской области дети будут учиться дистанционно пять дней, информирует Суспильне.
  • Все учебные заведения Сумщины также перевели на дистанционку до 16 октября, сообщил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.
  • Учебные заведения Киевщины с 10 по 14 октября будут работать дистанционно, сообщает пресс-служба КГГА. Колледжи и училища с 11 октября до конца недели будут также работать на дистанционке.
  • Садики, школы, училища и вузы Хмельницкой области от 10 октября работают дистанционно. Онлайн-обучение продлится до 14 октября включительно, сообщает Суспильне.

Что известно о ракетных обстрелах Украины

  • Утро 11 октября началось у украинцев как день перед тем – с долгой воздушной тревоги. Во время ее попадания были по 2 объекта энергетики во Львовской области. В результате атаки один человек пострадал. 30% Львова – без света. Кое-где возникли проблемы с водоснабжением.
  • В Винницкой области россияне атаковали Ладыжинскую ТЭС, а в Запорожье – жилые дома.
  • В Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях вражеские ракеты сбили силы ПВО.
Автор: Марія Волошин