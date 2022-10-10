Как будут учиться дети и студенты в Киевской и Хмельницкой областях

Из-за массированного ракетного обстрела Россией территории Украины учебные заведения Украины изменили формат работы. Они сейчас работают дистанционно.

Онлайн будут учиться также дети, студенты Киевской и Хмельницкой областей. В садах воспитание дошкольников будет происходить тоже онлайн.

Читайте Все школы Украины должны перейти на дистанционное обучение, – Минобразования

Как будут учиться дети и студенты в Киевской области

Учебные заведения Киевской области с 10 по 14 октября будут работать дистанционно, сообщает пресс-служба КГГА. Так, онлайн будут учиться учащиеся почти 650 школ и воспитанники более 600 садиков.

Колледжи и училища с 11 октября до конца недели будут также работать на дистанционке.

Как будут работать школы и садики в Хмельницкой области

Университет Шевченко в Киеве получил повреждения, поэтому студенты будут учиться дистанционно.

Садочки, школы, училища и вузы Хмельницкой области с 10 октября будут работать дистанционно. Онлайн-обучение продлится до 14 октября включительно, сообщает Суспільне со ссылкой на директора Департамента образования и науки Хмельницкой ОГА Дарью Басюк.

Важно В Киеве и области на 2 часа отключат свет из-за ударов России

Что говорят в Минобразования

Глава МОН Сергей Шкарлет обратился к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений. Министр призвал их перевести учебные заведения на дистанционное обучение до 14 октября.

Как сейчас идет обучение в украинских школах

Из-за угрозы ракетных ударов во всех школах Ровно отменили обучение. Те дети, которые пришли в учреждения раньше, пока находятся в укрытиях, но родители смогут их забрать, сообщили в управлении образования города.

отменили обучение. Те дети, которые пришли в учреждения раньше, пока находятся в укрытиях, но родители смогут их забрать, сообщили в управлении образования города. В школах Волыни из-за опасности ракетных обстрелов 10 октября отменили офлайн-обучение, сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

из-за опасности ракетных обстрелов 10 октября отменили офлайн-обучение, сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко. Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что большинство школ области сегодня не начинали обучение из-за воздушной тревоги. Решения о возобновлении обучения в школах Буковины будут приниматься в зависимости от ситуации.

ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что большинство школ области сегодня не начинали обучение из-за воздушной тревоги. Решения о возобновлении обучения в школах Буковины будут приниматься в зависимости от ситуации. Как сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, сегодня школы в городе будут работать дистанционно. Учителя по возможности проведут урок онлайн или дадут задание для самостоятельной проработки.

Сергей Надал, сегодня школы в городе будут работать дистанционно. Учителя по возможности проведут урок онлайн или дадут задание для самостоятельной проработки. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что львовских школьников пока перевели на дистанционное обучение.

Андрей Садовый сообщил, что львовских школьников пока перевели на дистанционное обучение. 10 октября обучение в школах Львова будет дистанционным. Всем организовали перекус. Забрать детей из школ родители могут только после отбоя. В то же время всех жителей города при необходимости впускают в укрытие. В некоторых школах работает резервное освещение.

Школы в Одесской области будут работать дистанционно до 14 октября, сообщили в Одесском городском совете.

будут работать дистанционно до 14 октября, сообщили в Одесском городском совете. В Полтавской области учебные заведения должны работать дистанционно, сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин. Дистанционное обучение в садах, школах и вузах продлится до 16 октября.

учебные заведения должны работать дистанционно, сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин. Дистанционное обучение в садах, школах и вузах продлится до 16 октября. В Чернигове с 11 октября на несколько дней школы и детсады переведут на дистанционку, сообщил мэр города Владислав Атрошенко.

В Умани 10 октября также отменили обучение в школах, сообщила пресс-служба горсовета. Родителей и детей просят находиться в укрытиях.

10 октября также отменили обучение в школах, сообщила пресс-служба горсовета. Родителей и детей просят находиться в укрытиях. Черкасские школьники также переходят на дистанционное обучение. Оно продлится с 10 по 15 октября, сообщила в комментарии Суспільному заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина. По ее словам, 10 октября школьники будут учиться из дома.

также переходят на дистанционное обучение. Оно продлится с 10 по 15 октября, сообщила в комментарии Суспільному заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина. По ее словам, 10 октября школьники будут учиться из дома. В Ивано-Франковске учебные заведения также будут работать онлайн, сообщили в департаменте образования и науки Ивано-Франковского городского совета. Сады до конца недели не будут работать. Школы и кружки – на дистанционном обучении.

учебные заведения также будут работать онлайн, сообщили в департаменте образования и науки Ивано-Франковского городского совета. Сады до конца недели не будут работать. Школы и кружки – на дистанционном обучении. Школы Закарпатской области до 14 октября переходят на дистанцию, сообщили на странице Закарпатской ОВА в фейсбуке.

до 14 октября переходят на дистанцию, сообщили на странице Закарпатской ОВА в фейсбуке. В Тернопольской области 10 октября учеба в большинстве школ не началась, сообщил начальник Тернопольской ОВА Владимир Труш. Решения по возобновлению очного обучения в области будут приниматься в соответствии с ситуацией.

10 октября учеба в большинстве школ не началась, сообщил начальник Тернопольской ОВА Владимир Труш. Решения по возобновлению очного обучения в области будут приниматься в соответствии с ситуацией. В школах Александрийской и Кропивницкой общин в Кировоградской области дети будут учиться дистанционно пять дней, информирует Суспільне.

в Кировоградской области дети будут учиться дистанционно пять дней, информирует Суспільне. Все учебные заведения Сумской области также перевели на дистанционку до 16 октября, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Достойно внимания – обращение Зеленского из-за массированной атаки: смотрите видео