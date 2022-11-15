Как изменить форму обучения школьника и когда это следует сделать
из-за войны школьники в Украине вынуждены учиться дистанционно и по смешанной форме, кроме очного формата. Однако часто родители хотят изменить форму обучения своих детей.
Образовательная эксперт, финалистка Global Teacher Prize Ukraine 2017, директор полтавской школы № 38 Татьяна Веркалец рассказала, как это сделать. Также уточнила, в каком случае следует изменять форму обучения ребенка. Об этом читайте в материале 24 канала .
Читайте Как возобновить обучение на деоккупированных территориях: советы МОН
Как и в каком случае изменить форму обучения школьника
Если дистанционное обучение — это только онлайн
Часто учащиеся во время онлайн-обучения могут слушать уроки учителя, которые тот проводит в классе. При этом качество звука и картинки желают лучшего. Многие педагоги при этом не выделяют времени на обратную связь с учащимися. Также часто дети не получают обещанные дополнительные консультации, презентации, тестирования.
Татьяна Веркалец советует на время войны забыть слово "удобство". Следует пользоваться принципами эффективности и безопасности. И брать ответственность даже за непопулярные решения. При этом напоминает, что за учебный процесс отвечает директор школы. Как организует, так и будет. Учителя за ведение семейной и экстернатной формы обучения должны получить компенсации.
Если родители не устраивают качество дистанционного обучения, они могут перевести ребенка на семейную форму. Также, если руководство школы не выполняет обещания, можно обратиться в местный департамент образования. Или перейти в другую школу.
Если на смешанном обучении дают половину тем
Часто, по словам родителей, дети в смешанной форме слушают материал повторно. Это может привести к ситуации, когда часть детей находится за границей, часть – в Украине и они учатся в разное время.
В этом случае Веркалец советует родителям поговорить с учителем и руководством школы. Так, на онлайн-уроках следует предусмотреть задание для каждого учащегося для отработки темы. При этом она рекомендует учителям тему объяснять онлайн для всех учеников, а отрабатывать в классе. Если учитель не может это делать, следует перевести "дистанционщиков" на индивидуальные формы обучения, а очно проводить полноценно.
Если думали, что не было выбора
Случаются, что дети ночного не могут изучить на семейной форме обучения. Поэтому родители не прочь перевести их на очную форму. Однако здесь важно, что школа должна сначала предложить дистанционное обучение для учащихся, прежде чем отправлять на семейную форму. Однако проблема в том, что часто учителя или дети не имеют скоростного интернета или ноутбуков.
Чтобы решить проблему, следует обратиться в местные департаменты образования. Они должны помочь найти свободное место в другой школе. В избранное учебное заведение родители посылают письменный запрос о возможности зачисления ученика и заявление об этом. Когда будет подтверждение, его нужно занести в "старую" школу и написать заявление об отчислении ученика в связи с переводом. И уже потом передать документы: личное дело ученика, документы об успехах.
Дети снова могут сесть за парты: сколько школ и садов работает в Украине
Хотели дистанционное, а не семейное
Часто родители хотели записать ребенка на дистанционную форму обучения, однако им сообщили, что ребенок может учиться дома разве что на семейном. Зато проблема состоит в том, что родители работают и их нет дома. В таком случае советуют переводить ребенка в другую школу, чтобы он мог учиться онлайн.
Стоит ли переводить ребенка на экстернат
Иногда учителя, которые преподают в индивидуальной форме обучения, могут вызвать школьников в класс для проверки знаний. Родители не хотят отпускать детей в школы во время войны, а сопроводить их не имеют возможности. Такие семьи часто спрашивают, можно ли перевести учащегося на экстернат.
Однако в большинстве своем такую форму обучения оформляют те, кто имеет уважительные причины. Обычно это невозможность добраться до школы и учиться дистанционно или особый темп обучения. То есть ребенок должен находиться за границей или в оккупации или в зоне боевых действий. Также экстернами могут стать учащиеся, которые ускоренно овладели или желают овладеть школьной программой. Или не смогли по разным причинам вовремя пройти аттестацию.
Однако родители могут попросить школу сообщить, почему существуют такие нетипичные требования к учащимся на индивидуальной форме обучения. Такие школьники имеют право по желанию посещать лабораторные и практические занятия, но не обязаны.