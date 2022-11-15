Как изменить форму обучения школьника и когда это следует сделать

Если дистанционное обучение — это только онлайн

Часто учащиеся во время онлайн-обучения могут слушать уроки учителя, которые тот проводит в классе. При этом качество звука и картинки желают лучшего. Многие педагоги при этом не выделяют времени на обратную связь с учащимися. Также часто дети не получают обещанные дополнительные консультации, презентации, тестирования.

Татьяна Веркалец советует на время войны забыть слово "удобство". Следует пользоваться принципами эффективности и безопасности. И брать ответственность даже за непопулярные решения. При этом напоминает, что за учебный процесс отвечает директор школы. Как организует, так и будет. Учителя за ведение семейной и экстернатной формы обучения должны получить компенсации.

Если родители не устраивают качество дистанционного обучения, они могут перевести ребенка на семейную форму. Также, если руководство школы не выполняет обещания, можно обратиться в местный департамент образования. Или перейти в другую школу.