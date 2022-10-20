Насколько учителя и родители довольны организацией обучения в Украине во время войны

20 октября 2022 , 15:52
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Источник:

Государственная служба качества образования

Из-за войны России против Украины обучение в учебных заведениях нашего государства претерпело существенных изменений. Многие дети вынуждены учиться дистанционно.

В последнее время процесс обучения прерывают и постоянные воздушные тревоги. Поэтому дети не всегда могут нормально учиться.

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Довольны ли учителя и родители организацией обучения

Государственная служба качества образования выяснила, насколько удовлетворены родители и учителя организацией получения образования с начала учебного года в учебных заведениях.

учебное заведение

родители

педагоги
  • детсад

74%

72%
  • школа

60%

72%
  • кружки

40%

20%

Насколько настроены на работу в условиях войны педагоги

  • детсады – 64% воспитателей; в основном те, которые работают очно;
  • школы – 40% учителей.
  • кружки – 20% педагогов.

Хотят ли дети учиться

  • Высокий уровень мотивации детей к обучению показали – 35% родителей;
  • достаточный – 34%,
  • низкий – почти 7%.

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Как сейчас учатся дети в Украине

  • Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами и нападениями дронов-камикадзе.
  • Очную учебу в нашем государстве, скорее всего не отменят.
  • В Тернопольской области в школах, где есть укрытие, с 17 октября возобновили очное обучение, пишет "Суспільне". В офлайн формате работает 801 учебное заведение, смешано – 375, дистанционно – 22 учебных заведения.
  • 17 октября в Житомире заработали детсады, работу которых приостановили 11 октября после ракетного удара, сообщает "Суспільне".
  • А в Черкасской области с 17 октября школьники будут учиться в смешанном формате, сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
  • Также с 17 октября в школах Каменского Днепропетровской области возобновили очную учебу, сообщил городской глава Андрей Белоусов.
  • С 17 октября учебные заведения Одесской области, где обустроено укрытие, тоже возобновили работу в очной или смешанной форме. Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВА.
  • С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, возобновили работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.
  • Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также вернулись к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.
  • В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.
  • С 18 октября черниговские школы переводят на дистанционное обучение.

Автор: Марія Волошин