В последнее время процесс обучения прерывают и постоянные воздушные тревоги. Поэтому дети не всегда могут нормально учиться.
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Довольны ли учителя и родители организацией обучения
Государственная служба качества образования выяснила, насколько удовлетворены родители и учителя организацией получения образования с начала учебного года в учебных заведениях.
|учебное заведение
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родители
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педагоги
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74%
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72%
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60%
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72%
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40%
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20%
Насколько настроены на работу в условиях войны педагоги
- детсады – 64% воспитателей; в основном те, которые работают очно;
- школы – 40% учителей.
- кружки – 20% педагогов.
Хотят ли дети учиться
- Высокий уровень мотивации детей к обучению показали – 35% родителей;
- достаточный – 34%,
- низкий – почти 7%.
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Как сейчас учатся дети в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами и нападениями дронов-камикадзе.
- Очную учебу в нашем государстве, скорее всего не отменят.
- В Тернопольской области в школах, где есть укрытие, с 17 октября возобновили очное обучение, пишет "Суспільне". В офлайн формате работает 801 учебное заведение, смешано – 375, дистанционно – 22 учебных заведения.
- 17 октября в Житомире заработали детсады, работу которых приостановили 11 октября после ракетного удара, сообщает "Суспільне".
- А в Черкасской области с 17 октября школьники будут учиться в смешанном формате, сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
- Также с 17 октября в школах Каменского Днепропетровской области возобновили очную учебу, сообщил городской глава Андрей Белоусов.
- С 17 октября учебные заведения Одесской области, где обустроено укрытие, тоже возобновили работу в очной или смешанной форме. Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВА.
- С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, возобновили работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.
- Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также вернулись к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.
- В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.
- С 18 октября черниговские школы переводят на дистанционное обучение.