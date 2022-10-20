В последнее время процесс обучения прерывают и постоянные воздушные тревоги. Поэтому дети не всегда могут нормально учиться.

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Довольны ли учителя и родители организацией обучения

Государственная служба качества образования выяснила, насколько удовлетворены родители и учителя организацией получения образования с начала учебного года в учебных заведениях.

учебное заведение родители педагоги детсад 74% 72% школа 60% 72% кружки 40% 20%

Насколько настроены на работу в условиях войны педагоги

детсады – 64% воспитателей; в основном те, которые работают очно;

школы – 40% учителей.

кружки – 20% педагогов.

Хотят ли дети учиться

Высокий уровень мотивации детей к обучению показали – 35% родителей;

достаточный – 34%,

низкий – почти 7%.

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