Значительные потери: россияне разрушили в Украине тысячи учебных заведений
Источник:Укринформ
С начала полномасштабной войны россияне полностью разрушили в Украине около 400 учебных заведений. При этом уничтожили более 2 тысяч.
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Сколько учебных заведений в Украине разрушила Россия
Замминистра уточнил, что полностью уничтожены 406 учебных заведений.
Также рассказал, что сейчас на подконтрольной Украине территории работают около 13 тысяч школ. А за границей находится около полумиллиона украинских школьников.
Уже более 100 тысяч детей вернулись в Украину в украинскую национальную образовательную систему,
– подчеркнул Витренко.
При этом он отметил, что на временно оккупированных территориях находятся около 100 школьников.
К слову, на сегодняшний день в Украине в онлайн-режиме работает почти 5 тысяч школ.
Акцентировал министр и на том, что наше государство – единственная страна, которая во время активной фазы боевых действий не остановила обучение.
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Дети в Украине получат помощь
- Из-за ракетного террора Россией Украины дети в нашем государстве вынуждены учиться без света и в холоде. Уроки учащиеся выполняют при свечах.
- Да, в ЮНИСЕФ заявили, которые будут обеспечивать семьи необходимыми товарами, услугами, а также деньгами.
- Школы при этом снабдят системами отопления и топливом.
- А в больницах появятся новые генераторы и тепловые насосы.
- Также 50 тысяч детей-переселенцев получат зимнюю одежду.
- Такую поддержку будут оказывать через разные платформы.