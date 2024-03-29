Уже с 1 апреля обучение в школах Запорожья претерпит существенные изменения
Источник:Суспильное
В части школ Запорожья учебный процесс претерпит существенные изменения уже с первого апреля. В 24 учебных заведениях дети будут учиться уже по смешанному формату.
Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров. И уточнил, что образовательный процесс не будут прерывать из-за воздушных тревог.
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Как будут учиться школьники в Запорожье
Соответствующие решения поддержал Совет обороны Запорожской области. Федоров сообщил, что сначала подали предложения по открытию 25 школ, однако согласовали 24. Ученики этих учебных заведений с 1 апреля начнут учиться в смешанном формате.
Чиновник также напомнил, что ответственными за такое обучение должны быть все участники образовательного процесса.
Как родители, которые будут подписывать согласие на то, что их дети будут учиться непосредственно в укрытиях, конечно же, и руководители учебных заведений, которые организуют обучение в укрытиях, так и местная и областная власти,
– уточнил Федоров.
Он также отметил, что сначала рассматривали восстановление такого формата в 51 школах, но изучение различными службами оставили только около половины.
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Смешанное обучение в школах Запорожья: детали
- Федоров на днях также рассказывал, что ученики будут учиться по смешанному формату только по желанию родителей.
- Начинают работу в таком формате только те заведения, которые имеют оборудованные укрытия.
- С педагогами и школьниками проведут обучение по поведению во время экстренных ситуаций.