Глава городского департамента образования Ольга Деменко уточнила, что в течение года в Харьков вернулось почти 30 тысяч школьников.

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30 тысяч учеников вернулись из эвакуации в Харьков

Чиновница уточнила, что в харьковских школах в этом году учится 110 тысяч детей. Это на 10% меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Из 110 тысяч детей 53 тысяч находятся в Харькове. В прошлом году было 24 тысячи. Около 30 тысяч детей вернулись вместе с родителями и сейчас в Харькове",

– уточнила она.

Деменко при этом добавила, что на 20 октября в метрошколе очно получает образование 1187 детей. Треть из них – первоклассники. Из 65 классов – 24 класса – первые.

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Чиновница анонсировала открытие групп кратковременного пребывания для дошкольников.

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