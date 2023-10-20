Очільниця міського департаменту освіти Ольга Деменко уточнила, що протягом року до Харкова повернулось майже 30 тисяч школярів.
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30 тисяч учнів повернулись з евакуації до Харкова
Чиновниця уточнила, що цьогоріч у харківських школах навчається 110 тисяч дітей. Це на 10% менше, ніж до початку повномасштабної війни.
Із 110 тисяч дітей 53 тисячі перебувають у Харкові. У минулому році було 24 тисячі. Майже 30 тисяч дітей повернулися разом з батьками і нині у Харкові",
– уточнила вона.
Деменко при цьому додала, що станом на 20 жовтня у метрошколі очно здобуває освіту 1187 дітей. Третина з них – першокласники. З 65 класів – 24 класи – перші.
Також чиновниця анонсувала відкриття груп короткотривалого перебування для дошкільнят.
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Коли канікули 2023 у школах Харкова та області
- У Харкові осінні канікули у школах розпочнуться 23 жовтня і триватимуть до 29 жовтня.
- Для більшості учнів Харківщини відпочинок від навчання стартує 23 жовтня. Осінні канікули в інших школах розпочнуться 30 жовтня.