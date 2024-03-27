Часть школ в Запорожье переведут на смешанный формат обучения

Учеников 24 школ в Запорожской области возвращают на смешанный формат обучения. При этом власти акцентируют на соблюдении всех условий безопасности и ограничений.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что решение приняли по требованию родителей школьников и после консультаций с педагогами и правоохранительными органами в области. Смешанный формат обучения будет действовать в школах областного центра.

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В части школ Запорожья возвращают смешанный формат обучения

Федоров уточнил, что теперь это решение должны согласовать на заседании Совета обороны. Оно состоится в ближайшие дни.

Важно понимать: переход на смешанный формат осуществляется исключительно по желанию родителей,

– сообщил чиновник.

И добавил, что начнут работу в таком формате только те заведения, которые имеют оборудованные укрытия.

С педагогами и школьниками будут проведены учения по поведению во время экстренных ситуаций,

– добавил глава Запорожской ОГА.

И подчеркнул, что безопасность школьников – приоритет для власти, качественное школьное образование важно для будущего всей Украины.

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