Часть школ в Запорожье переведут на смешанный формат обучения

27 марта 2024, 15:55
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Иван Федоров

Учеников 24 школ в Запорожской области возвращают на смешанный формат обучения. При этом власти акцентируют на соблюдении всех условий безопасности и ограничений.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что решение приняли по требованию родителей школьников и после консультаций с педагогами и правоохранительными органами в области. Смешанный формат обучения будет действовать в школах областного центра.

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В части школ Запорожья возвращают смешанный формат обучения

Федоров уточнил, что теперь это решение должны согласовать на заседании Совета обороны. Оно состоится в ближайшие дни.

Важно понимать: переход на смешанный формат осуществляется исключительно по желанию родителей,
– сообщил чиновник.

И добавил, что начнут работу в таком формате только те заведения, которые имеют оборудованные укрытия.

С педагогами и школьниками будут проведены учения по поведению во время экстренных ситуаций,
– добавил глава Запорожской ОГА.

И подчеркнул, что безопасность школьников – приоритет для власти, качественное школьное образование важно для будущего всей Украины.

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В Запорожье построят подземные школы

  • Ранее Иван Федоров также рассказывал, что в Запорожской области планируют построить подземные школы.
  • Так ученики смогут учиться очно или в смешанном формате.
  • Учебные заведения должны появиться уже к 1 сентября.
  • В области при этом может появиться две-три такие школы.
Автор: Марія Волошин