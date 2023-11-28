Довольны ли обучением преподаватели и студенты украинских вузов

Большинство украинских преподавателей и студентов положительно оценивают организацию обучения в этом учебном году. Даже несмотря на войну.

Об этом говорится в соответствующем исследовании Государственной службы качества образования. Опросили при этом более 5 тысяч преподавателей и 20 тысяч студентов колледжей и вузов.

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Довольны ли обучением украинские преподаватели и студенты

Так, 95% преподавателей и 91% студентов положительно оценили организацию обучения в начале учебного года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего учебного года.

Также больше педагогов отметили высокий уровень удовлетворенности качеством организации образовательного процесса.

Студенты в течение трех лет подряд умеренно оценивают качество организации обучения.

Также результаты опроса продемонстрировали, что положительно отзываются об организации учебного процесса преподаватели, которые работают очно.

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, что вице-премьер Михаил Федоров предложил три важных изменения в системе высшего образования. Речь идет о наблюдательных советах, грантах и смене финансирования вузов.

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