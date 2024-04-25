Федоров сообщил, где в Запорожье будет первая подземная школа
Источник:Иван Федоров
До 1 сентября в Запорожье должно появиться несколько подземных школ. Об этом два месяца назад заявлял глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
Во время встречи с главой Минобразования он также сообщил, где построят первое такое учебное заведение. И рассказал, как сейчас учатся ученики в городе.
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Где будет первая подземная школа в Запорожье
Чиновник отметил: рассматривают Кушугумскую громаду как одну из территорий для строительства подземной школы.
Безопасное заведение может объединить школьников сразу нескольких населенных пунктов,
– рассказал Федоров.
Вместе с министром образования и науки Украины Оксеном Лисовым они побывали на будущей строительной площадке.
Глава Запорожской ОВА также рассказал, что 51 школа области уже перешла на смешанный формат: как в Запорожье, так и в отдаленных от областного центра населенных пунктах.
1400 учеников получают образование в этих заведениях онлайн и оффлайн. На вопрос: "Где учиться лучше: в комфорте дома или вместе в укрытии?" дети отвечают: "Однозначно в школе". Но запрос от родителей на офлайн-обучение значительно больше, чем вместимость имеющихся укрытий,
– говорит Федоров.
Он также рассказал, что две гимназии Кушугумской громады впервые за 4 года снова открыли двери для детей в этом году.
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В Украине продолжается строительство подземных школ
- В Украине уже продолжается строительство подземных школ, несмотря на войну.
- Первое такое учебное заведение построили в Харькове.
- Это будет не единственная такая школа в городе.
- Также подземную школу решили построить в поселке Коротичи на Харьковщине и на Сумщине, в Шостке.