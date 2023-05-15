"Восстановить очную учебу": Лисовой рассказал, как будут преодолевать образовательные потери
Источник:Оксен Лисовой
Из-за полномасштабной войны в Украине остро встал вопрос образовательных потерь, ведь многие дети выехали за границу. К ним добавляют еще и пробелы в знаниях учеников, возникших из-за ководной пандемии и той же войны.
Однако образовательные потери в пределах нашего государства очень неравномерны. Кто-то из учеников полноценно учился, а кто-то не смог учиться совсем.
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Как в Украине будут преодолевать образовательные потери
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой считает, что для начала следует установить правильные сроки и определить методы измерения. Это могут быть разные мониторинги, исследования и инструменты для оценки на местах.
Пути наслаждения образовательных потерь и разрывов, по словам главы МОН, могут быть разными. К примеру:
- просмотр и адаптация образовательных программ;
- разработка экспресс-курсов;
- создание дополнительного цифрового контента и развитие Всеукраинской школы онлайн;
- тьюторинг и адаптация образовательного процесса
Впрочем, самое важное, что мы должны сделать, – восстановить полноценную очную учебу там, где это возможно. И тут снова возвращаемся к вопросу безопасности и доверия – родителей в учебные заведения, ребенка к учителю, учителю к государству,
– подчеркнул министр.
Также, по его словам, очень важна психологическая поддержка учеников, учителей и родителей.
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Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
- Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
- Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очной учебе.
- Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за границей и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
- Среди других важных задач – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
- Еще одним приоритетом МОН модернизация и трансформация системы профессионального образования.