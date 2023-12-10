"Дети меньше читают, чем когда-то": в Минобразования обратились к родителям с просьбой

Более 40% украинских учеников, согласно обнародованному исследованию PISA, не имеют базового уровня математической и читательской грамотности. В Минобразования назвали причины подобных результатов.

Заместитель главы МОН Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий отметил, что образовательные потери повлекли, в частности, ковод и полномасштабная война. И добавил, что в рамках этого исследования заметно ухудшение чтения среди школьников.

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Почему украинские школьники меньше читают, чем когда-либо

Винницкий подчеркнул: в Украине есть проблема относительно того, что дети меньше читают, чем когда-либо.

Наши дети гораздо больше сидят в гаджетах, ютубах, соцсетях и меньше читают. И я призываю родителей, самих детей и учителей работать с этим,

– акцентировал чиновник.

Он при этом добавил, что вышеупомянутые результаты свидетельствуют скорее не о том, что дети не умеют читать, а о том, что они не усваивают прочитанное.

Оно не становится частью мировоззрения. Речь идет не о том, что я умею прочесть, а о том, что я умею сделать с прочитанным. Могу ли я это пересказать, проанализировать и сравнить с другим текстом,

– добавил заместитель Лисового.

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Винницкий также отметил, что ученики, посещающие лицеи, городские школы, преимущественно проблем с чтением, усвоением и математическими компетентностями не имеют. Однако существует огромная пропасть между топовыми школами и, например, сельской школой.

Напомним, что 5 декабря обнародовали результаты PISA-2022 – международного исследования качества образования. Оно оценивает способность 15-летних учащихся применять знания и умения по чтению, математике и естественнонаучным дисциплинам в жизни.