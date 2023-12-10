Заступник очільника МОН України з питань вищої освіти Михайло Винницький зазначив, що освітні втрати спричинили, зокрема, ковід та повномасштабна війна. І додав, що у межах цього дослідження помітне погіршення щодо читання серед школярів.

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Чому українські школярі менше читають, ніж колись

Винницький наголосив: в Україні є проблема щодо того, що діти менше читають, ніж колись.

Наші діти значно більше сидять в гаджетах, ютубах, соцмережах і менше читають. І я закликаю батьків, самих дітей та вчителів працювати з цим,

– закцентував посадовець.

Він при цьому додав, що вищезгадані результати свідчать швидше не про те, що діти не вміють читати, а про те, що вони не засвоюють прочитане.

Воно не стає частиною світогляду. Йдеться не про те, що я вмію прочитати, а про те, що я вмію зробити з тим, що прочитав. Чи я можу це переказати, проаналізувати і щось порівняти з іншим текстом,

– додав заступник Лісового.

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Винницький також зауважив, що учні, які відвідують ліцеї, міські школи, переважно проблем з читанням, засвоєнням та математичними компетентностями не мають. Однак існує величезне провалля між топовими школами і, наприклад, сільською школою.

Нагадаємо, що 5 грудня оприлюднили результати PISA-2022 – міжнародного дослідження якості освіти. Воно оцінює здатність 15-річних учнів застосовувати знання й уміння з читання, математики та природничо-наукових дисциплін у житті.