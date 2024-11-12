Кому разрешено обыскать школьника: объяснение юристов
Еще немало ситуаций относительно действий учителей в отношении учеников в спорных ситуациях требуют юридических разъяснений. Среди них – имеет ли право учитель обыскать ученика и при каких обстоятельствах.
Может ли учитель обыскать ребенка в школе? Ответ на этот вопрос дает 24 Канал, ссылаясь на портал "Юристы.ua".
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Кто может осуществить обыск ребенка в школе
Провести обыск школьника могут в случае, когда ученика задержали во время совершения правонарушения, или он имеет подозрительный вид.
Учителя не имеют права обыскивать ребенка на территории школы. Юристы отмечают, что сделать это может охранник в определенных случаях, когда имеются основания для этого. При осмотре должны присутствовать родители или учитель.
Учителя не имеют права обыскивать ребенка безосновательно. Ребенка может обыскать охранник в некоторых случаях при наличии оснований. Такими основаниями могут быть задержание с поличным при совершении правонарушения, значительная подозрительность несовершеннолетнего и тому подобное. При личном обыске правоохранителем должны присутствовать один из родителей или педагог,
– говорится в ответе юристов.
Отмечается, что взрослые – родители или опекуны школьника, имеют право жаловаться на нарушение прав ребенка. Сначала это нужно сделать к директору школа, а затем в органы управления образованием.
Привлекать можно и полицию, подав заявление в правоохранительные органы в течение 24 часов.