Может ли учитель обыскать ребенка в школе? Ответ на этот вопрос дает 24 Канал, ссылаясь на портал "Юристы.ua".

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Кто может осуществить обыск ребенка в школе

Провести обыск школьника могут в случае, когда ученика задержали во время совершения правонарушения, или он имеет подозрительный вид.

Учителя не имеют права обыскивать ребенка на территории школы. Юристы отмечают, что сделать это может охранник в определенных случаях, когда имеются основания для этого. При осмотре должны присутствовать родители или учитель.

Учителя не имеют права обыскивать ребенка безосновательно. Ребенка может обыскать охранник в некоторых случаях при наличии оснований. Такими основаниями могут быть задержание с поличным при совершении правонарушения, значительная подозрительность несовершеннолетнего и тому подобное. При личном обыске правоохранителем должны присутствовать один из родителей или педагог,

– говорится в ответе юристов.

Отмечается, что взрослые – родители или опекуны школьника, имеют право жаловаться на нарушение прав ребенка. Сначала это нужно сделать к директору школа, а затем в органы управления образованием.

Привлекать можно и полицию, подав заявление в правоохранительные органы в течение 24 часов.