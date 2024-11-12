Чи може вчитель обшукати дитину у школі? Відповідь на це питання дає 24 Канал, посилаючись на портал "Юристи.ua".

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Хто може здійснити обшук дитини у школі

Провести обшук школяра можуть у випадку, коли учня затримали під час вчинення правопорушення, або він має підозрілий вигляд.

Вчителі не мають права обшукувати дитину на території школи. Юристи наголошують, що зробити це може охоронець у певних випадках, коли наявні підстави для цього. При огляді мають бути присутні батьки або вчитель.

Вчителі не мають права обшукувати дитину безпідставно. Дитину може обшукати охоронець в деяких випадках за наявності підстав. Такими підставами можуть бути затримання на гарячому при вчиненні правопорушення, значна підозрілість неповнолітнього тощо. При особистому обшуку правоохоронцем мають бути присутні один з батьків чи педагог,

– йдеться у відповіді юристів.

Зазначається, що дорослі – батьки чи опікуни школяра, мають право скаржитись на порушення прав дитини. Спершу це потрібно зробити до директора школа, а потім до органів управління освітою.

Залучати можна і поліцію, подавши заяву до правоохоронних органів протягом 24 годин.