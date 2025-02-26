В МОН заявили, что не получали замечаний о новых критериях оценивания учеников
Министерство образования и науки Украины не получало замечаний от учителей относительно дополнительной бюрократической нагрузки в связи с введением новых подходов к оцениванию знаний учащихся 5 – 9 классов.
Об этом указано в ответе на электронную петицию об отмене приказа МОН № 1093 "Об утверждении рекомендаций по оценке результатов обучения". Она набрала необходимое количество голосов, отмечает 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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Что говорят в МОН о системе оценивания
По информации МОН, разработаны рекомендации по оценке результатов обучения соискателей образования определяют общие подходы к оценке результатов обучения учащихся 5 – 9 классов, критерии оценки результатов обучения соискателей образования и критерии оценки результатов обучения по образовательным отраслям.
Также в ведомстве отмечают, что подходы к оцениванию результатов обучения и критерии оценивания, предложенные в рекомендациях, проходили апробацию на базе 145 учебных заведений.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что во время проведения апробации учителя отмечали, что предложенные процедуры и критерии оценивания создают предпосылки для индивидуализации обучения и позволяют качественно спланировать индивидуальную работу с учениками.
Замечаний от педагогов относительно дополнительной бюрократической нагрузки в связи с введением новых подходов к оцениванию знаний не поступало,
– отмечают в МОН.
Несмотря на это, в МОН сообщили, что ведомство планирует предоставить дополнительные разъяснения педагогическим работникам учреждений общего среднего образования по оценке знаний учащихся 5 – 9 классов.
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Что известно о новой схеме оценивания
- Министерство образования и науки Украины разработало и в начале августа 2024 года согласовало новые рекомендации и критерии оценивания, которые учитывают специфику обучения в Новой украинской школе.
- Новая схема оценивания предусматривает четыре уровня оценивания предмета, каждый из которых состоит из 3 баллов (в итоге должна быть оценка по 12-балльной шкале).
- Образовательный эксперт, соучредитель ОО "Смарт Образование" Иванна Коберник заявила, что система оценивания качества образования в Украине – самая большая сейчас проблема после безопасности. Во многих школах не существует четкой и понятной родителям внутренней системы оценки.
- Украинцы заявляли, что новая схема только добавляет работы педагогам и непонятна родителям.
- МОН не будет менять эту схему.