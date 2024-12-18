Засчитают ли ученикам оценки, полученные в зарубежной школе: объяснение Минобразования

Родителей, которые с детьми находятся за границей, беспокоит вопрос: будут ли засчитываться оценки учеников в Украине? Чем руководствуются школы.

В Министерстве образования и науки в ответ на запрос "Зеркала недели" объяснили как быть с оценками из зарубежных школ, пишет 24 Канал.

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Что рекомендует Минобразования делать с оценками

Потребность в разъяснении от Министерства образования возникла из-за жалоб родителей, что их детям часто не засчитывают оценки, полученные в зарубежной школе.

МОН ответило, что школам только рекомендовали учитывать оценки, но не обязали этого делать. Школы не обязаны учитывать оценки, полученные учениками за рубежом. Но определены критерии, когда их можно зачислить, а когда – нет.

Оценки можно перезасчитывать, если совпадают учебные предметы в учебных планах украинской и зарубежной школы. Например, можно учесть оценки по математике, физике, химии, иностранному языку и тому подобное.

А для учета результатов обучения по музыке, физической культуре и другим предметам школы могут даже учитывать результаты обучения, полученные в учреждениях внешкольного образования – для этого нужно решение педагогического совета.

В Минобразования также объяснили, в каких случаях украинские образовательные учреждения могут отказать ученику в зачислении его оценок из зарубежной школы.

В случае, если годы обучения в Украине и за рубежом не совпадают.

Есть практика, когда в Украине ученик учился в 7 классе, но за рубежом его зачислили в 6 класс – на год назад, чтобы иметь возможность изучить язык страны пребывания и интегрироваться в среду,

– говорится в сообщении.

Или же содержание учебной программы, учебные темы по определенному предмету отличаются.

Различия в графиках начала и завершения учебного года в Украине и за рубежом, поскольку в нашей стране семестр и учебный год завершаются быстрее. В таких случаях годовое оценивание может быть проведено перед началом следующего учебного года с учетом результатов обучения в зарубежной школе.

За рубежом распространены интегрированные курсы, которые содержат освоение нескольких учебных предметов, однако в нашей стране такая практика является редкостью, поэтому педагогические советы принимают решение о том, по каким предметам перезачисляются оценки.

Какое документальное подтверждение следует иметь для зачисления оценок

В Министерстве также отметили, какие документы должен предоставить ученик в украинскую школу, чтобы ему зачислили результаты обучения за рубежом – табель с оценками.

Если нужно учесть результаты обучения школьника за семестр / за год по тем предметам, которые есть в обоих учебных планах украинской и зарубежной школ ученику достаточно предоставить табель (свидетельство) с оценками,

– указали в министерстве.

В случае возвращения на Родину, соответствии с приказом МОН No563 от 15.05.2023 года, подавая справку о зачислении в учебное заведение в Украине (если ученик выбыл или не учился в украинской школе) нужно, чтобы справка содержала следующую информацию:

имя и фамилия;

дата и место рождения ученика (ученицы);

название учебного заведения и период обучения ученика в нем;

класс обучения;

перечень предметов с указанием количества учебных часов, результаты обучения (оценки);

система оценивания, которую используют в учебном заведении, с указанием самого высокого и самого низкого баллов;

дата выдачи, печать и подпись руководителя учебного заведения (по возможности).

Если же школа отказывается учитывать результаты обучения в зарубежной школе, и родители не согласны с этим решением, в Минобразования советуют обратиться в соответствующий орган управления образования, областного департамента образования и науки, или отправить письменное обращение в МОН mon@mon.gov.ua.