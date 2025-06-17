Один из вузов Одессы подвергся разрушениям в результате российской атаки
В ночь на 17 июня Россия снова массированно атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Под ударом оказались разные города нашего государства.
Среди них – и Одесса и Одесская область. Там есть разрушения энергетической инфраструктуры, жилых домов и пострадавшие, отмечает 24 Канал.
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Россия повредила корпус университета в Одессе
В результате атаки на Одессу повреждения получила также и образовательная инфраструктура. В частности, корпус одного из вузов города, пишет Суспильное.
Речь идет о корпусе художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского.
В вузе при этом показали фото повреждений здания.
Повреждения корпуса Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского: фото
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Что известно о массированной атаке на Одессу
- На рассвете 17 июня россияне массированно атаковали Одессу ударными дронами.
- Под прицелом агрессора в очередной раз оказалась гражданская инфраструктура.
- К сожалению, в результате вражеской атаки есть много пострадавших и погибших.
- По состоянию на 09:00 известно о 19 раненых; одного человека госпитализировали.
- Глава ОВА сообщил и о разрушениях, пожара и повреждениях гражданской инфраструктуры.
- В частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.