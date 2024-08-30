До конца года инспекторы Службы образовательной безопасности появятся в около 2 тысячах школ. Начальник Управления организации Службы образовательной безопасности Национальной полиции Украины Надежда Сытник сообщила в эфире телемарафона об обязанностях и работе офицеров, отмечает Образование 24.

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Какие задачи будут выполнять офицеры образовательной безопасности

Сытник отметила: основная задача инспекторов Службы образовательной безопасности – обеспечить надлежащий уровень безопасности в школах.

Осуществлять они будут это с помощью предупреждения правонарушений, координации пропускного режима, недопуска посторонних лиц в учебное заведение. Также будут проводить информационные мероприятия с детьми, учителями и родителями, чтобы формировать культуру безопасности,

– сообщила начальница управления полиции.

И добавила: отличие офицеров образовательной безопасности от охранников в том, что это специалисты по вопросам безопасности, которые будут помогать создавать безопасную образовательную среду в школах.

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Офицеры будут помогать противодействовать буллингу

Офицеры образовательной безопасности также будут участвовать в комиссиях по противодействию буллингу.

Будут помогать детям решать конфликты мирно, предотвращать домашнее насилие и различные негативные проявления, которые могут влиять на безопасность детей в школах,

– уточнила Сытник.

По ее словам, офицеры также будут патрулировать прилегающую к школе территорию, чтобы выявлять различные опасные предметы.

Дети и родители могут обращаться к офицерам – даже с целью консультации,

– сообщила спикер.

Каждую ситуацию по буллингу, уточнила она, будут рассматривать индивидуально. В школе также будут созывать соответствующую комиссию.