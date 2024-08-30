До кінця року інспектори Служби освітньої безпеки з'являться у близько 2 тисячах шкіл. Начальниця Управління організації Служби освітньої безпеки Національної поліції України Надія Ситник повідомила в етері телемарафону про обов'язки та роботу офіцерів, передає Освіта 24.

До теми Інспектори Служби освітньої безпеки почали працювати у школах 20 регіонів

Які завдання виконуватимуть офіцери освітньої безпеки

Ситник зазначила: основне завдання інспекторів Служби освітньої безпеки – забезпечити належний рівень безпеки у школах.

Здійснюватимуть вони це з допомогою попередження правопорушень, координації пропускного режиму, недопуску сторонніх осіб до закладу освіти. Також проводитимуть інформаційні заходи з дітьми, вчителями та батьками, аби формувати культуру безпеки,

– повідомила начальниця управління поліції.

І додала: відмінність офіцерів освітньої безпеки від охоронців у тому, що це фахівці з питань безпеки, які допомагатимуть створювати безпечне освітнє середовище у школах.

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Офіцери допомагатимуть протидіяти булінгу

Офіцери освітньої безпеки також братимуть участь у комісіях з протидії булінгу.

Допомагатимуть дітям розв'язувати конфлікти мирно, запобігатимуть домашньому насильству і різним негативним проявам, які можуть впливати на безпеку дітей у школах,

– уточнила Ситник.

За її словами, офіцери також патрулюватимуть прилеглу до школи територію, аби виявляти різні небезпечні предмети.

Діти та батьки можуть звертатися до офіцерів – навіть з метою консультації,

– повідомила спікер.

Кожну ситуацію щодо булінгу, уточнила вона, розглядатимуть індивідуально. У школі також скликатимуть відповідну комісію.