МОН Украины назвало области, в которых студенты могут учиться очно

Минобразования Украины рекомендует вузам переходить на офлайн-формат работы. Все потому, что длительное обучение онлайн негативно повлияло на качество образования.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий отметил, что главное при этом – безопасность. Вузы должны иметь надежные укрытия.

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МОН назвало области, в которых студенты могут учиться очно

Так, по словам чиновника, МОН рекомендует на тех территориях, где нет непосредственной опасности артиллерийских обстрелов или С-300, максимально обеспечить укрытие и выходить в офлайн.

И Минобразования, и государство работают над тем, чтобы помочь учебным заведениям обеспечить наличие оборудованных укрытий. Хотя это не всегда удается, уточнил замминистра.

Я хочу ответственно заявить, что речь не идет о Запорожье, Харькове, речь, очевидно, о Николаеве и Херсоне, и даже не об Одессе. Но Киев, Тернополь, Винница, Франковск, Львов и так далее, где есть периодические воздушные тревоги, но непосредственной угрозы артиллерии или наземных действий нет, мы рекомендуем максимально выходить в оффлайн,

– подчеркнул Винницкий.

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Что ухудшило образовательный процесс в Украине

Среди причин, которые снизили качество образовательного процесса в Украине: