24 июля экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговый балл "сдал/не сдал" для ВНО в 2020 году. Так, оказалось, что ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 8,32% участников (или примерно каждый 12 участник), а тестирование по истории Украины – 13,19%

Был определен пороговый балл для тестов по украинскому языку и литературе, истории Украины, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам, биологии, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Напомним Опубликованы результаты ВНО по украинскому языку и литературе и еще 6 предметов: как проверить

Эксперты после обсуждения приняли решение установить такие пороговые баллы:

по украинскому языку и литературе – 22 тестовых балла,

по истории Украины – 25,

по иностранным языкам – 17,

по биологии – 22.

Для лиц, которые получали полное общее среднее образование на языке, который не принадлежит к славянской группе языков, или на языке коренных народов, установлен адаптивный порог, что соответствует 15 баллам.

В целом ВНО по украинскому языку и литературе сдавали 275 тысяч человек. Таким образом примерно 23 тысячи участников не набрали 22 пороговых балла для того, чтобы сдать экзамен. Эти абитуриенты не смогут участвовать во вступительной кампании в вузы.

По истории Украины не смогли достичь порогового балла 22 тысячи человек из 178 тысяч участников этого тестирования.

По английскому языку тестирование не сдали 7,35% участников, испанскому – 11,3%, немецкому – 11,4%, французскому языку – 7,8%, по биологии – 5,51%.