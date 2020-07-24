Украинский центр оценивания качества образования опубликовал результаты ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранным языкам и биологии. Их можно увидеть на информационных страницах участников тестирования.

Абитуриенты могут скачать карты результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам, сообщили в пресс-службе УЦОКО.

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Как проверить результаты

Результаты тестирования по шкале 100-200 баллов по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии и английскому, немецкому, испанскому и французскому языкам указываются в информационной карте участника ВНО на сайте УЦОКО.

Заметим, что информационная карта является приложением к Сертификату ВНО и вместе с сертификатом подается в приемную комиссию учебного заведения во время вступительной кампании.

Как подавать апелляцию на результаты? В случае возникновения сомнения относительно правильности установления результата выпускники могут подать апелляционное заявление в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования.



Апелляционные заявления о результатах ВНО можно подавать в течение 5 календарных дней со дня официального объявления результатов по определенному учебному предмету, учитывая день объявления.

Основная сессия ВНО началась в Украине с 25 июня и продлилась до 17 июля в условиях карантина. Сейчас участники постепенно получают результаты тестирования. Дополнительная сессия ВНО началась 23 июля и продлится до 11 августа.



Как проводят ВНО 2020 в условиях карантина / Инфографика 24 канала