ВНО 2020: определили пороговые баллы по украинскому языку и литературе и еще 6 предметам
Экспертная комиссия определила минимальное количество тестовых баллов ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии и иностранных языков, с которыми можно поступать в университеты.
Результаты выводов экспертов опубликовал сайт Министерства образования и науки Украины.
Ранее ВНО-2020: определили пороговые баллы по математике и физике, с которыми можно поступать в вузы
Определены следующие пороговые баллы:
- Украинский язык и литература – 22, порог "сдал/не сдал" не преодолели 8,32% участников тестирования,
- история Украины – 25, порог не преодолели 13,19%,
- биология – 22, порог не преодолели 5,51%,
- английский язык – 17, порог не преодолели 7,35%,
- немецкий язык – 17, порог не преодолели 11,4%,
- французский язык – 17, порог не преодолели 7,8%,
- испанский язык – 17, порог не преодолели 11,3%.
Что такое порог "сдал/не сдал"?
Это минимальное количество баллов, которое должен набрать участник за тестирование, чтобы получить оценку по шкале 100-200 баллов и иметь возможность поступить в вуз.
Заметим, что результаты ВНО по этим предметам по оценкам появятся на страницах участников ВНО 24 июля на сайте УЦОКО.
Основная сессия ВНО началась в Украине с 25 июня и продолжалась до 17 июля в условиях карантина. Сейчас участники постепенно получают результаты тестирования. Дополнительная сессия ВНО начнется 23 июля и продлится до 11 августа.
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