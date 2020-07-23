Экспертная комиссия определила минимальное количество тестовых баллов ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии и иностранных языков, с которыми можно поступать в университеты.

Результаты выводов экспертов опубликовал сайт Министерства образования и науки Украины.

Ранее ВНО-2020: определили пороговые баллы по математике и физике, с которыми можно поступать в вузы

Определены следующие пороговые баллы:

Украинский язык и литература – 22, порог "сдал/не сдал" не преодолели 8,32% участников тестирования,

история Украины – 25, порог не преодолели 13,19%,

биология – 22, порог не преодолели 5,51%,

английский язык – 17, порог не преодолели 7,35%,

немецкий язык – 17, порог не преодолели 11,4%,

французский язык – 17, порог не преодолели 7,8%,

испанский язык – 17, порог не преодолели 11,3%.

Что такое порог "сдал/не сдал"?

Это минимальное количество баллов, которое должен набрать участник за тестирование, чтобы получить оценку по шкале 100-200 баллов и иметь возможность поступить в вуз.

Заметим, что результаты ВНО по этим предметам по оценкам появятся на страницах участников ВНО 24 июля на сайте УЦОКО.

Основная сессия ВНО началась в Украине с 25 июня и продолжалась до 17 июля в условиях карантина. Сейчас участники постепенно получают результаты тестирования. Дополнительная сессия ВНО начнется 23 июля и продлится до 11 августа.