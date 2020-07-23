Експертна комісія визначила мінімальну кількість тестових балів ЗНО з української мови і літератури, історії України, біології та іноземних мов, з якими можна вступати до університетів.

Результати висновків експретів опублікував сайт Міністертсва освіти і науки України.

Раніше ЗНО-2020: визначили порогові бали з математики та фізики, з якими можна вступати у виші

Визначено такі порогові бали: українська мова і література – 22, поріг "склав/не склав" не подолали 8,32% учасників тестування,

історія України – 25, поріг не подолали 13,19%,

біологія – 22, поріг не подолали 5,51%,

англійська мова – 17, поріг не подолали 7,35%,

німецька мова – 17, поріг не подолали 11,4%,

французька мова – 17, поріг не подолали 7,8%,

іспанська мова – 17, поріг не подолали 11,3%.

Що таке поріг "склав/не склав"? Це мінімальна кількість балів, яку має набрати учасник за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100 – 200 балів і мати можливість вступити до вишу.

Зауважимо, що результати ЗНО з цих предметів за оцінками з’являться на сторінках учасників ЗНО 24 липня на сайті УЦОЯО.