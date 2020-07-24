Опубліковані результати ЗНО з української мови та літератури і ще 6 предметів: як перевірити
Український центр оцінювання якості освіти опублікував результати ЗНО з української мови та літератури, історії України, іноземних мов та біології. Їх можна перевірити на інформаційних сторінках учасників тестування.
Абітурієнти можуть завантажити картки результатів і скан-копії бланків відповідей з цих предметів, повідомили у пресслужбі УЦОЯО.
Зверніть увагу ЗНО 2020: визначили порогові бали з української мови і літератури та ще 6 предметів
Як перевірити результати
Результати тестування за шкалою 100 – 200 балів з українськохї мови та літератури, історії України, біології та англійської, німецької, іспанської та французької мов зазначаються у Інформаційній картці учасника ЗНО на сайті УЦОЯО.
Зауважимо, що інформаційна картка є додатком до Сертифіката ЗНО та разом із сертифікатом подається до приймальної комісії навчального закладу під час вступної кампанії.
Як подавати апеляцію на результати?У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату випускники можуть подати апеляційну заяву у письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти.
Апеляційні заяви щодо результатів ЗНО можна подавати протягом 5 календарних днів від дня офіційного оголошення результатів з певного навчального предмета, враховуючи день оголошення.
Основна сесія ЗНО розпочалася в Україні з 25 червня та тривала до 17 липня в умовах карантину. Зараз учасники поступово отримують результати тестування. Додаткова сесія ЗНО розпочалася 23 липня і триватиме до 11 серпня.
Як проводять ЗНО 2020 в умовах карантину / Інфографіка 24 каналу