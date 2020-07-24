Український центр оцінювання якості освіти опублікував результати ЗНО з української мови та літератури, історії України, іноземних мов та біології. Їх можна перевірити на інформаційних сторінках учасників тестування.

Абітурієнти можуть завантажити картки результатів і скан-копії бланків відповідей з цих предметів, повідомили у пресслужбі УЦОЯО.

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Як перевірити результати

Результати тестування за шкалою 100 – 200 балів з українськохї мови та літератури, історії України, біології та англійської, німецької, іспанської та французької мов зазначаються у Інформаційній картці учасника ЗНО на сайті УЦОЯО.

Зауважимо, що інформаційна картка є додатком до Сертифіката ЗНО та разом із сертифікатом подається до приймальної комісії навчального закладу під час вступної кампанії.

Як подавати апеляцію на результати? У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату випускники можуть подати апеляційну заяву у письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти.



Апеляційні заяви щодо результатів ЗНО можна подавати протягом 5 календарних днів від дня офіційного оголошення результатів з певного навчального предмета, враховуючи день оголошення.

Основна сесія ЗНО розпочалася в Україні з 25 червня та тривала до 17 липня в умовах карантину. Зараз учасники поступово отримують результати тестування. Додаткова сесія ЗНО розпочалася 23 липня і триватиме до 11 серпня.



Як проводять ЗНО 2020 в умовах карантину / Інфографіка 24 каналу