24 липня експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила пороговий бал "склав/не склав" ЗНО у 2020 році. Так, виявилося, що ЗНО з української мови та літератури не склали 8,32% учасників (або приблизно кожен 12 учасник), а тестування з історії України – 13,19%

Було визначено пороговий бал для тестів з української мови і літератури, історії України, англійської, іспанської, німецької, французької мов, біології, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

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Експерти після обговорення ухвалили рішення встановити такі порогові бали:

з української мови і літератури – 22 тестових бали,

з історії України – 25,

з іноземних мов – 17,

з біології – 22.

Для осіб, які здобували повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов’янської групи мов, або мовою корінних народів, встановлено адаптивний поріг, що відповідає 15 балам.

Загалом ЗНО з української мови та літератури складали 275 тисяч людей. Таким чином приблизно 23 тисячі учасників не набрали 22 порогові бали для того, щоб скласти іспит. Ці абітурієнти не зможуть брати участь у вступній кампанії до вишів.

З історії України не змогли досягти порогового балу 22 тисячі людей зі 178 тисяч учасників цього тестування.

З англійської мови тестування не склали 7,35% учасників, іспанської – 11,3%, німецької – 11,4%, французької мови – 7,8%, з біології – 5,51%.