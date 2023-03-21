Оксен Лисовой – новый министр образования
Источник:Ярослав Железняк
На заседании Верховная Рада приняла решение о назначении на должность главы Министерства образования и науки Оксена Лисового. Известно, что он директор Малой академии наук и после 24 февраля 2022 года пошел защищать Украину как доброволец.
О назначении Лисового стало известно во вторник, 21 марта. Его предшественником был Сергей Шкарлет, который написал заявление на увольнение на прошлой неделе. Соответствующую новость сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
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Как голосовал парламент
Как отметил нардеп, большинство депутатов, а именно – 313, проголосовали за это назначение. По фракциям:
- Слуга народа – 217 голосов "за";
- Европейская Солидарность – 0;
- Родина – 14;
- Платформа за жизнь и мир – 15;
- За будущее – 12;
- Голос – 12;
- Доверие – 16;
- Восстановление Украины – 13;
- Внефракционные – 14.
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Кто такой Оксен Лисовой
- Как известно, Лисовой является научным работником и директором Малой академии наук (МАН). Отец новоназначенного министра Василий Лисовой был философом, правозащитником и диссидентом, из-за чего его советские власти отправили в Сибирь.
- Заметим, что после начала широкомасштабного вторжения Оксен пошел в качестве добровольца защищать наше государство от российских оккупантов. В одном из своих интервью он рассказывал о том, что "участие в войне против империи, не по своей воле, начал принимать за неделю до дня рождения, ведь именно тогда КГБ арестовал отца". Был в ссылке Василий Лисовой 11 лет.
- Вспомним, что назначение Оксена на должность министра образования поддержало немало выдающихся украинских деятелей. В частности, писательница Оксана Забужко, госпожа посол Украины в США Оксана Макарова, народный депутат Виталий Безгин, Доцент кафедры социальной работы в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара Алина Солнышкина и многие другие.