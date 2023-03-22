Глава Минобразования Оксен Лисовой назвал приоритеты своей работы

Новоназначенный министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал о приоритетах дальнейшей работы. В частности, акцентировал внимание на безопасности учебы во время войны.

При этом подчеркнул, что именно комплекс вопросов безопасности в образовании – один из основных приоритетов его работы в кресле главы МОН. В частности, ответы на вызовы войны.

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Оксен Лисовой назвал приоритеты своей работы

Лисовой намерен вместе с командой министерства пересмотреть подходы, формы и методы обучения. В частности, для украинских детей-беженцев.

Наша задача – вывести детей в оффлайн, обеспечить безопасное обучение в школах, детских садах, высшем образовании. Наша задача – обеспечить качественное онлайн-образование там, где офлайн по каким-то причинам невозможен,

– подчеркнул глава МОН.

При этом уточнил, что вопрос безопасности – это не только то, что напрямую связано с войной, не только бомбоубежища и другие организационные решения.

Это психология, здоровье ребенка. Последствия, которые принесет нам война, мы будем ощущать еще многие десятки лет. Наши решения могут предотвратить эти последствия, сделать их менее чувствительными и проблемными для будущего,

– убежден Лисовой.

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