Оксен Лисовой назвал приоритеты работы Минобразования
Источник:МОН
Глава Минобразования Оксен Лисовой озвучил приоритеты работы команды своего министерства. Это, в частности, создание устойчивого взаимодействия с международной коалицией доноров и партнеров.
Об этом Лисовой сказал во время встречи с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по образованию Стефанией Джаннини.
Читайте Глава МОН Лисовой назвал самую большую проблему украинского образования
Оксен Лисовой назвал приоритеты работы МОН
Также приоритетами станет безопасность обучения в Украине, ответ на вызовы войны, восстановление поврежденных и разрушенных учебных заведений. А также анализ и продолжение реформ общего среднего образования, профессионального и высшего образования.
После начала полномасштабной русско-украинской войны разрушения и ущерб, нанесенный нашему образованию и науке, огромны. В настоящее время сфера образования и науки для нас – второй фронт. Это борьба за будущее Украины,
– подчеркнул министр.
В целом главной целью встречи было обсуждение сотрудничества, в частности, развития экосистемы цифровых решений в сфере образования и науки и т.д.
К теме "Простишь – ты умер": Лисовой сделал заявление о формировании исторической памяти у молодежи
Какие кадровые изменения произошли в руководстве МОН
- Правительство согласовало увольнение с должности заместителя главы Минобразования Украины Александра Костюченко. Также Алексей Шкуратов, отвечавший в МОН за европейскую интеграцию.
- При этом Кабмин назначил Дмитрия Завгороднего на должность заместителя главы МОН по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
- Также – Евгения Кудрявца заместителем министра образования и науки Украины по европейской интеграции.
- Вместо этого с должности заместителя министра уволили Веру Рогову. Должности лишился и Сергей Захарин. Он работал государственным секретарем Минобразования.
- С должности первого заместителя главы МОН уволили и Андрея Витренко. Но переназначили его заместителем Оксена Лисового.