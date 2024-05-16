Оксен Лисовой рассказал, готов ли уйти в отставку
Источник:hromadske.ua
Недавно нардеп Алексей Гончаренко назвал министра образования и науки Украины Оксена Лисового одним из кандидатов, которые, вероятно, вскоре потеряют свою должность. Глава МОН ответил.
Отставку Лисового Гончаренко анонсировал в своем телеграм-канале. Но министр говорит, что никаких диалогов на эту тему ни с кем не вел.
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Готов ли Оксен Лисовой уйти в отставку
Лисовой отметил: есть ли такие намерения у высшего руководства государства относительно его замены главы МОН, оценивать не берется.
Для меня очевидно, что в случае назначения на политическую должность ты рано или поздно будешь с нее уволен. Это нормально. Я готов, но мне кажется, что для этого нет оснований,
– заявил министр.
И добавил, что в любом случае его это не демотивирует.
До последнего часа в должности я буду делать все необходимое, чтобы максимально нести пользу для системы образования и людей, которые в ней работают. И прежде всего для страны,
– подытожил чиновник.
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