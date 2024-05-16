Отставку Лисового Гончаренко анонсировал в своем телеграм-канале. Но министр говорит, что никаких диалогов на эту тему ни с кем не вел.

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Готов ли Оксен Лисовой уйти в отставку

Лисовой отметил: есть ли такие намерения у высшего руководства государства относительно его замены главы МОН, оценивать не берется.

Для меня очевидно, что в случае назначения на политическую должность ты рано или поздно будешь с нее уволен. Это нормально. Я готов, но мне кажется, что для этого нет оснований,

– заявил министр.

И добавил, что в любом случае его это не демотивирует.

До последнего часа в должности я буду делать все необходимое, чтобы максимально нести пользу для системы образования и людей, которые в ней работают. И прежде всего для страны,

– подытожил чиновник.

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