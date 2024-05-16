Відставку Лісового Гончаренко анонсував у своєму телеграм-каналі. Натомість міністр каже, що жодних діалогів на цю тему ні з ким не вів.
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Чи готовий Оксен Лісовий піти у відставку
Лісовий зазначив: чи є такі наміри у вищого керівництва держави щодо його заміни очільника МОН, оцінювати не береться.
Для мене очевидно, що в разі призначення на політичну посаду ти рано чи пізно будеш з неї звільнений. Це нормально. Я готовий, але мені здається, що для цього немає підстав,
– заявив міністр.
І додав, що у будь-якому разі його це не демотивує.
До останньої години на посаді я робитиму все необхідне, щоб максимально нести користь для системи освіти і людей, які в ній працюють. І насамперед для країни,
– підсумував посадовець.
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