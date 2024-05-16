Відставку Лісового Гончаренко анонсував у своєму телеграм-каналі. Натомість міністр каже, що жодних діалогів на цю тему ні з ким не вів.

Дивіться також Чи викладатимуть у школах окремим предметом сексуальну освіту

Чи готовий Оксен Лісовий піти у відставку

Лісовий зазначив: чи є такі наміри у вищого керівництва держави щодо його заміни очільника МОН, оцінювати не береться.

Для мене очевидно, що в разі призначення на політичну посаду ти рано чи пізно будеш з неї звільнений. Це нормально. Я готовий, але мені здається, що для цього немає підстав,

– заявив міністр.

І додав, що у будь-якому разі його це не демотивує.

До останньої години на посаді я робитиму все необхідне, щоб максимально нести користь для системи освіти і людей, які в ній працюють. І насамперед для країни,

– підсумував посадовець.

Дивіться також "Є спроби зламу": очільник МОН назвав виклики НМТ-2024 та уточнив, чи повернуть ЗНО

Читайте більше заяв міністра освіти і науки Лісового