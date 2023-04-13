"Очная учеба": глава МОН Лисовой рассказал о срочных изменениях в украинском образовании
Источник:"Завтрак с 1+1"
Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса. Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очной учебе.
Об этом рассказал глава Минобразования Украины Оксен Лисовой. И уточнил, какие срочные изменения сейчас нуждаются в украинском образовании.
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Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
Министр заявил, что украинское образование снова нужно выводить в офлайн-режим, ведь даже качественная онлай-учеба не формирует всех важных аспектов для формирования личности. То есть таких как социализация, общение, развитие навыков.
Поэтому стремимся вывести в аудиторную учебу умаксимальное количество детей, где это возможно,
– уточнил глава МОН.
Еще одна важная задача – организация качественной онлайн-учебы – для школьников за рубежом и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
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Лисовой уточнил, что от полумиллиона до миллиона украинских школьников сейчас находится за границей. При этом получают образование в местных школах. Однако хотят получить и украинские аттестаты и свидетельства образования, ведь учатся параллельно в украинских школах.
Это большая нагрузка. Они должны делать выбор. Нам нужно сделать это так, чтобы его дети не делали. Максимально упростить им там учебу в школах. Наше видение – оставить уникальные предметы, учитывая сложности синхронизации с нашими предметами,
– убежден министр.
Также он рассказал, что среди других важных задач для реализации – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
Еще одним приоритетом МОН модернизация и трансформация системы профессионального образования. По словам министра, нужно "трансформировать эти учебные заведения, инвестировать в них и объединять в мощные региональные профессиональные центры".