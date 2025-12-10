В Верховной Раде Украины предлагают уволить с должности министра образования и науки Украины Оксена Лисового. Нардепы уже зарегистрировали соответствующий проект постановления в парламенте.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта. Проект постановления зарегистрировали 9 декабря.

Что известно об инициативе нардепов?

Вопрос отставки министра инициировали такие народные избранники: Антон Яценко, Лариса Билозир и Дмитрий Микиша. Постановление уже передали на рассмотрение руководству Рады.

На днях нардеп Ярослав Железняк также заявлял, что во время пленарной недели 16 – 18 декабря в парламенте возможно рассмотрение кадровых вопросов. При этом он предположил, что могут лишить должности министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

Отметим, что Оксена Лисового назначили на должность главы МОН Украины 21 марта 2023 года.

Кто мог возглавить МОН вместо Лисового?