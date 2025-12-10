У Верховній Раді України пропонують звільнити з посади міністра освіти і науки України Оксена Лісового. Нардепи вже зареєстрували відповідний проєкт постанови у парламенті.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту. Проєкт постанови зареєстрували 9 грудня.

Що відомо про ініціативу нардепів?

Питання відставки міністра ініціювали такі народні обранці: Антон Яценко, Лариса Білозір та Дмитро Микиша. Постанову вже передали на розгляд керівництву Ради.

Днями нардеп Ярослав Железняк також заявляв, що під час пленарного тижня 16 – 18 грудня у парламенті можливий розгляд кадрових питань. При цьому він припустив, що можуть позбавити посади міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Зазначимо, що Оксена Лісового призначили на посаду очільника МОН України 21 березня 2023 року.

Оксен Лісовий – науковець, воїн та ексдиректор Малої академії наук. Як він виконує обіцянки на посаді, ми писали тут.

Хто міг очолити МОН замість Лісового?