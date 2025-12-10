Оксен Лісовий – науковець, воїн та ексдиректор Малої академії наук. Як він виконує обіцянки на посаді, ми писали тут.
Нардепи пропонують звільнити Лісового з посади міністра освіти і науки
У Верховній Раді України пропонують звільнити з посади міністра освіти і науки України Оксена Лісового. Нардепи вже зареєстрували відповідний проєкт постанови у парламенті.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту. Проєкт постанови зареєстрували 9 грудня.
Що відомо про ініціативу нардепів?
Питання відставки міністра ініціювали такі народні обранці: Антон Яценко, Лариса Білозір та Дмитро Микиша. Постанову вже передали на розгляд керівництву Ради.
Днями нардеп Ярослав Железняк також заявляв, що під час пленарного тижня 16 – 18 грудня у парламенті можливий розгляд кадрових питань. При цьому він припустив, що можуть позбавити посади міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
Зазначимо, що Оксена Лісового призначили на посаду очільника МОН України 21 березня 2023 року.
Хто міг очолити МОН замість Лісового?
- 17 липня Верховна Рада України погодила оновлений склад Кабінету Міністрів. Тоді очільницею уряду стала Юлія Свириденко, яка до цього була першою віцепрем'єркою.
- Нардепи напередодні тоді заявляли, що звільнити з посади можуть і очільника МОН Оксена Лісового.
- Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак називав саме Андрія Вітренка одним із кандидатів на посаду очільника МОН.
- Вітренко – єдиний із заступників зі старої команди одіозного ексміністра Сергія Шкарлета залишився працювати у новій команді як заступник міністра.
- Громадська ініціатива "Дисергейт" звинувачувала заступника очільника МОН Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації.
- Вітренко навіть встиг заявити, що від пропозиції стати міністром не відмовиться. Також казав, що йому не подобається політика МОН щодо частини реформ.
- Студенти вийшли на протести проти призначення його міністром чи т.в.о. очільника МОН. Також вимагали звільнення його з відомства.
- Однак Оксен Лісовий залишився на посаді.