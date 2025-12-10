back button
Нардепы предлагают уволить Лисового с должности министра образования и науки

Мария Волошин
Основные тезисы
  • В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об увольнении министра образования и науки Оксена Лисового.
  • Он инициирован народными депутатами Антоном Яценко, Ларисой Билозир и Дмитрием Микишей.
Оксен Лисовой - нардепы предлагают уволить министра образования и науки с должности
Оксен Лисовой / фото с фейсбук-страницы Оксена Лисового

В Верховной Раде Украины предлагают уволить с должности министра образования и науки Украины Оксена Лисового. Нардепы уже зарегистрировали соответствующий проект постановления в парламенте.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта. Проект постановления зарегистрировали 9 декабря.

Что известно об инициативе нардепов?

Вопрос отставки министра инициировали такие народные избранники: Антон Яценко, Лариса Билозир и Дмитрий Микиша. Постановление уже передали на рассмотрение руководству Рады.

На днях нардеп Ярослав Железняк также заявлял, что во время пленарной недели 16 – 18 декабря в парламенте возможно рассмотрение кадровых вопросов. При этом он предположил, что могут лишить должности министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

Отметим, что Оксена Лисового назначили на должность главы МОН Украины 21 марта 2023 года.

Оксен Лисовой – ученый, воин и экс-директор Малой академии наук. Как он выполняет обещания на должности, мы писали здесь.

Кто мог возглавить МОН вместо Лисового?

  • 17 июля Верховная Рада Украины согласовала обновленный состав Кабинета Министров. Тогда главой правительства стала Юлия Свириденко, которая до этого была первым вице-премьером.
  • Нардепы накануне тогда заявляли, что уволить с должности могут и главу МОН Оксена Лисового.
  • Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак называл именно Андрея Витренко одним из кандидатов на должность главы МОН.
  • Витренко – единственный из заместителей из старой команды одиозного экс-министра Сергея Шкарлета остался работать в новой команде как заместитель министра.
  • Общественная инициатива "Дисергейт" обвиняла заместителя главы МОН Андрея Витренко в наличии академического плагиата в его научных статьях и кандидатской диссертации.
  • Витренко даже успел заявить, что от предложения стать министром не откажется. Также говорил, что ему не нравится политика МОН по части реформ.
  • Студенты вышли на протесты против назначения его министром или и.о. главы МОН. Также требовали увольнения его из ведомства.
  • Однако Оксен Лисовой остался в должности.