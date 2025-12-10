Нардепы предлагают уволить Лисового с должности министра образования и науки

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта. Проект постановления зарегистрировали 9 декабря.
К теме Оксен Лисовой остается министром образования и науки в новом правительстве
Что известно об инициативе нардепов?
Вопрос отставки министра инициировали такие народные избранники: Антон Яценко, Лариса Билозир и Дмитрий Микиша. Постановление уже передали на рассмотрение руководству Рады.
На днях нардеп Ярослав Железняк также заявлял, что во время пленарной недели 16 – 18 декабря в парламенте возможно рассмотрение кадровых вопросов. При этом он предположил, что могут лишить должности министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
Отметим, что Оксена Лисового назначили на должность главы МОН Украины 21 марта 2023 года.
Оксен Лисовой – ученый, воин и экс-директор Малой академии наук. Как он выполняет обещания на должности, мы писали здесь.
К теме "Байкер, бросивший бизнес": интересные факты о действующем министре образования Оксена Лисового
Кто мог возглавить МОН вместо Лисового?
- 17 июля Верховная Рада Украины согласовала обновленный состав Кабинета Министров. Тогда главой правительства стала Юлия Свириденко, которая до этого была первым вице-премьером.
- Нардепы накануне тогда заявляли, что уволить с должности могут и главу МОН Оксена Лисового.
- Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак называл именно Андрея Витренко одним из кандидатов на должность главы МОН.
- Витренко – единственный из заместителей из старой команды одиозного экс-министра Сергея Шкарлета остался работать в новой команде как заместитель министра.
- Общественная инициатива "Дисергейт" обвиняла заместителя главы МОН Андрея Витренко в наличии академического плагиата в его научных статьях и кандидатской диссертации.
- Витренко даже успел заявить, что от предложения стать министром не откажется. Также говорил, что ему не нравится политика МОН по части реформ.
- Студенты вышли на протесты против назначения его министром или и.о. главы МОН. Также требовали увольнения его из ведомства.
- Однако Оксен Лисовой остался в должности.