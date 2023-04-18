Украина и Польша будут совместно совершенствовать учебники по истории и географии
Источник:МОН
В Минобразования разрабатывают механизм зачисления результатов учебы украинских учеников, которые сейчас учатся за границей. Также будут совершенствовать некоторые школьные учебники по сотрудничеству с поляками.
Об этом глава Минобразования Оксен Лисовой и посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий говорили на встрече. В частности, акцентировали внимание на вопросе поддержки украинских учеников и студентов, которые из-за войны выехали в Польшу.
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Украинцы и поляки будут совершенствовать учебники совместно
Министр отметил важность зачисления результатов учебы наших учеников, которые из-за войны получают образование за рубежом. Также стороны обсудили вопросы обеспечения образовательных прав украинцев и поляков в Польше и Украине соответственно.
В контексте усовершенствования содержания учебников договорились о взаимодействии в рамках украинско-польской комиссии по вопросам усовершенствования школьных учебников по истории и географии,
– отметили в Минобразования.
Также стороны обсудили состояние проработки проектов двух международных договоров о сотрудничестве в сфере высшего образования и деятельности садиков и школ, дети в которых учатся на польском языке или где этот язык изучают как язык национального меньшинства в Украине. Также – учебные заведения с украинским языком и изучением украинского языка в Польше.
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- При руководитель МОН считает, что не нужно количество предметов в школах увеличивать.