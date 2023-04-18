Об этом глава Минобразования Оксен Лисовой и посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий говорили на встрече. В частности, акцентировали внимание на вопросе поддержки украинских учеников и студентов, которые из-за войны выехали в Польшу.

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Украинцы и поляки будут совершенствовать учебники совместно

Министр отметил важность зачисления результатов учебы наших учеников, которые из-за войны получают образование за рубежом. Также стороны обсудили вопросы обеспечения образовательных прав украинцев и поляков в Польше и Украине соответственно.

В контексте усовершенствования содержания учебников договорились о взаимодействии в рамках украинско-польской комиссии по вопросам усовершенствования школьных учебников по истории и географии,

– отметили в Минобразования.

Также стороны обсудили состояние проработки проектов двух международных договоров о сотрудничестве в сфере высшего образования и деятельности садиков и школ, дети в которых учатся на польском языке или где этот язык изучают как язык национального меньшинства в Украине. Также – учебные заведения с украинским языком и изучением украинского языка в Польше.

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